Koliko piva te deli od 0,5 promila i zašto tada više ne rasuđuješ isto

Saznaj koliko piva ti treba da dostigneš 0,5 promila alkohola u krvi – i zašto to zavisi od pola, težine i brzine ispijanja.

Pivo je mnogima omiljeno piće, ali kad se postavi pitanje „koliko je piva dovoljno da dostigneš 0,5 promila alkohola u krvi?“, odgovor nije ni jednostavan ni univerzalan. Sve zavisi od toga ko pije, koliko brzo, šta je jeo i kakvo pivo je u pitanju.

Šta znači 0,5 promila?

Promil označava hiljaditi deo nečega – u ovom slučaju, 0,5 grama čistog alkohola u litru krvi. To je granica koju zakon često koristi kao merilo dozvoljene alkoholisanosti za vožnju.

Pol i telesna težina prave razliku

Žene, zbog manje količine vode u telu i drugačijeg metabolizma, brže dostižu viši nivo alkohola u krvi nego muškarci iste težine. Osoba od 60 kg će imati znatno više promila nakon jednog piva nego neko od 80 kg.

Vrsta piva i brzina ispijanja

Nije isto da li pijete lagano pivo sa 4% alkohola ili kraft pivo sa 8%. Takođe, ako popijete jedno pivo za 20 minuta, efekat će biti jači nego ako ga pijete dva sata. Hrana u stomaku usporava apsorpciju alkohola, pa i to igra ulogu.

Koliko je to zapravo piva?

Za muškarca od oko 80 kg, dva standardna piva (0,5 l, 5% alkohola) u roku od sat vremena mogu da dovedu do oko 0,5 promila. Za ženu od 60 kg, čak i jedno takvo pivo može biti dovoljno da se približi toj granici.

Kako alkohol utiče na telo?

Već sa 0,2 do 0,3 promila dolazi do blage euforije i smanjenog rasuđivanja. Na 0,5 promila već se primećuju promene u koordinaciji, pažnji i reakcijama – što je posebno važno ako planirate da sednete za volan.

Ne postoji univerzalna formula – količina piva koja vodi do 0,5 promila zavisi od mnogo faktora. Ako planiraš da voziš, najbolje je da ne piješ uopšte. Jer i jedno pivo može biti previše.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com