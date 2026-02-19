Koliko ste zapravo stari? Stvarne godine razlikuju se od broja svećica na vašoj rođendanskoj torti, kažu naučnici

Jedan hormon može igrati značajnu ulogu u ubrzavanju starenja tela. Vaše stvarne godine i broj svećica ne moraju da se podudaraju.

Da li ste stari koliko izgledate ili kako piše u vašem izvodu iz matične knjige rođenih? Možda i ne, navodi se u novoj studiji koju su vodili dr Ći Vang i dr Zi Vang sa Univerziteta u Osaki. Vaše stvarne godine ne moraju da odslikavaju vaš izgled i zdravlje.

Istraživači su razvili model za određivanje stvarne starosti osobe na osnovu steroidnog hormona u krvotoku. Međutim, evo šta je iznenađujuće – stvarne godine koje navode steroidni hormoni u krvi može se razlikovati od broja godina koje smo živeli.

Nalazi studije

Studija, objavljena u Science Advances, koristila je veštačku inteligenciju za analizu uzoraka krvi i razumevanje stvarne starosti tela. Naučnici su dugo vremena sumnjali u disparitet između broja godina života i načina na koji telo stari. Takođe su posmatrali kako ljudi stare na različite načine, što im olakšava uočavanje bolesti povezanih sa godinama i odlučivanje o protokolima lečenja.

Studija je sprovedena na 148 ljudi starosti između 20 i 73 godine. Od učesnika je sakupljeno pet kapi uzoraka krvi i izmereno je 22 različita steroidna hormona u svakom uzorku. Za određivanje steroidnih hormona u uzorcima krvi korišćena je napredna tehnika koja se zove tečna hromatografija-tandemska masena spektrometrija. Uočene su i polne razlike u obrascima hormona.

Da li vas stres stari?

Dr Kudži Vang, koautor studije, u izjavi je rekao: „Naša tela se oslanjaju na hormone za održavanje homeostaze, pa smo pomislili, zašto ih ne bismo koristili kao ključne indikatore starenja?“ istraživači studije su identifikovali kako kortizol, hormon stresa, može igrati značajnu ulogu u ubrzavanju starenja tela. Stoga su autori studije potvrdili da nas stres zaista može učiniti da starimo.

Profesor Tošifumi Takao, odgovarajući autor i stručnjak za analitičku hemiju i masenu spektrometriju, rekao je: „O stresu se često govori uopšteno, ali naši nalazi pružaju konkretne dokaze da on ima merljiv uticaj na biološko starenje.

