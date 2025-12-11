Koliko stepeni iznosi ugao označen crvenom bojom? Možete li da izračunate u glavi za 7 sekundi?

Ova viralna geometrijska zagonetka pravi je test za vaše sive ćelije. Proverite svoje znanje, zabavite se i odmah otkrijte tačno rešenje zadatka!

Ova geometrijska zagonetka je savršen način da razmrdate vijuge i dokažete sebi da matematika može biti zabavna, a ne samo bauk iz školskih dana.

Internet je preplavljen raznim izazovima, ali ova geometrijska zagonetka se izdvaja jer zahteva samo osnovno poznavanje pravila, a ipak nudi zadovoljavajući izazov. Zadatak deluje jednostavno na prvi pogled: pred vama je geometrijska figura sa nekoliko linija i jednim nepoznatim uglom označenim upitnikom. Vaš cilj je da, koristeći logiku i dedukciju, otkrijete tačnu vrednost tog ugla.

Kako se rešava ova geometrijska zagonetka?

Da biste došli do rešenja, ne morate biti profesor matematike.

Prilično jednostavan način za rešavanje ovog problema jeste da se mentalno produži linija od gornjeg desnog ugla poligona do osnove ravni. Ovo deli poligon na pravougaonik i trougao.

Pošto su tri ugla pravougaonika pravi uglovi, četvrti takođe mora biti pravi ugao – ovo čini pravougaonik pravougaonikom. Dobijeni trougao sa desne strane je pravougaoni trougao, a znamo da je jedan od njegovih uglova sedamdeset stepeni, tako da je ugao nasuprot njega očigledno dvadeset stepeni.

Odavde, sve što treba da uzmemo u obzir je da ovaj ugao od dvadeset stepeni plus ugao označen znakom pitanja čine pravu liniju, što znači da je njihov zbir 180°. Dakle, veličina dotičnog ugla je 180°–20°=160°.

Zašto je ovo dobro za mozak?

Redovno rešavanje ovakvih problema deluje kao fitnes za vaš mozak. Neurolozi tvrde da ovakva geometrijska zagonetka podstiče neuroplastičnost, poboljšava koncentraciju i smanjuje stres fokusiranjem pažnje na jedan konkretan, rešiv problem. Osećaj postignuća kada dođete do tačnog broja je neprocenjiv.

Rešenje koje se krije pred nosom

Ako pažljivo pratite linije i uglove, shvatićete da rešenje nije komplikovano, već zahteva samo malo strpljenja. Ne dozvolite da vas prvi utisak zavara – rešenje je logično i nalazi se nadohvat ruke. Podelite ovaj izazov sa prijateljima i proverite ko će najbrže stići do tačnog rezultata!

