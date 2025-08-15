Koliko žena od 170 cm treba da ima kilograma: Ova tabela pokazuje idealnu težinu za svaku visinu

Kilogrami nam mogu okvirno reći da li smo u dobroj formi ili ipak treba da pripazimo kako se hranimo i vodimo li zdrav život

Svi mi želimo da dostignemo, a i zadržimo, svoju idealnu težinu – onu kada se osećamo najprijatnije, najlakše, na prvom mestu sebi najlepše, kada sva odeća stoji kao salivena. Međutim, kada i dođemo do cilja, često ne budemo ni svesni toga, a već nam neki novi trend pomuti pamet, pa poželimo da skinemo još koji kilogram. Onda se okrećemo raznim brzinskim dijetama, koje ne daju rezultat, i eto nas u vrzinom kolu. A postoji li uopšte čarobna formula pomoću koje ćemo izračunati u kilogram koliko treba da težimo?

Nutricionista Branka Mirković rekla je za Blic Ženu da postoji, ali napominje da vaga često može da zavara i da i neka mršavica može biti klinički gojazna ako je, na primer, tokom dijete umesto masti izgubila mišićnu masu. Zato osoba koja ima dobar odnos mišića i mišićne mase obično izgleda zdravo i zategnuto, a ona koja ima više masnoće (makar bile i sa manje kilograma) mlitavo i pihtijasto. Tu je i jako bitan indeks telesne masnoće, odnosno odnos naše visine i težine, kao i zdrava ishrana i vežbanje. Međutim, ono što nutricionistkinja posebno ističe jeste to da smo svi mi različiti, da smo prosto drugačije građeni i da ono što je za nekog idealno za drugog je daleko od željenog. Ipak, kilogrami nam mogu okvirno reći da li smo u dobroj formi ili ipak treba da pripazimo kako se hranimo i vodimo li zdrav život.

Zato u tabeli ispod pronađite svoju idealnu težinu u odnosu na građu i visinu.

Nutricionistkinja dodaje i da se pojam o idealnoj težini vremenom menjao, naročito u poslednjih 20 godina, pa se tako danas očekuje da svi budemo vitkiji nego što je nekad bilo poželjno. To se naročito odnosi na one starije – s godinama se gubi mišićna masa, te zato treba postepeno smanjivati i težinu i dnevni unos kalorija.

– Pravu težinu za svakog od nas može da odredi samo stručnjak, ali svi mi možemo da se poslužimo i malim trikom kod kuće. Ako vam je zglob šake uzak, težina treba da bude manje prosečne vrednosti, kod zgloba srednje širine središnja, a ako je zglob izrazito širok i imate atletsku građu i dosta mišićne mase, težina može da se kreće u gornjim vrednostima normalne težine – zaključuje Branka Mirković.

18–25 godina: 61 kg

Devojke u dvadesetim imaju dobar metabolizam, ali nije naodmet da redovno vežbaju, i to tri do četiri puta nedeljno. Idealne su kardio i aerobne vežbe, vožnja bicikla, brzo hodanje, plivanje. Prava težina, prema rečima nutricioniste Branke Mirković, za one vitkije u ovim godinama je 55 kg, za one srednje građe 61 kg, a za one nešto krupnije građe 67 kg. Ovaj ideal moguće je održati uz veći unos ribe i mesa, nešto masnije mlečne proizvode, integralne žitarice, voće i povrće. Povremeno je dozvoljena i čokolada za sladokusce.

25–40 godina: 62,5 kg

Žene u tridesetim polako osećaju da im se metabolizam usporava, kilogrami se nešto brže lepe, ali još uvek lako skidaju. Prava mera za vitkije dame u ovim godinama je kada vaga pokazuje 56,5 kg, one srednje građe 62,5, a one prirodno krupnije 68,5. Da bi zadržale tu liniju, ishrana mora biti raznovrsna, ali treba jesti nešto umerenije i lagano smanjiti unos kalorične hrane, masnijih mlečnih proizvoda i poslastica. Obavezna je fizička aktivnost triput nedeljno, i to plivanje i brzo hodanje, kao i umerenija vožnja biciklom.

40–50 godina:64 kg

Kada zađu u petu deceniju, naročito nakon 45. godine, žene već treba da drastično smanje unos masnih mesa i mlečnih proizvoda. Kilogrami se lepe preko noći i mnogo ih je teže skinuti nego u tridesetim. Zato treba paziti na ishranu već od 40. jer je metabolizam usporen, te su idealne namirnice nemasno meso, riba, nemasni mlečni proizvodi, dosta svežeg voća i povrća, a što manje hleba, testenine, krompira i pirinča. Vitkije dame bi trebalo da u ovim godinama imaju 58 kg, one srednje građe 64 kg, a one krupnije 70 kg. Da to i postignu, ali i zadrže, pomoći će im joga i plivanje dva do tri puta nedeljno.

50–60 godina: 66 kg

Nakon 50. godine većina žena je već u menopauzi. Hormoni i metabolizam su primetno usporeni, pa je zato tada za održavanje stare linije potrebno 350 do 500 kalorija manje u toku dana. Preporučuje se četiri do pet manjih obroka svakog dana, treba smanjiti unos mesa i ribe, a svakodnevno konzumirati nemasno meso i plavu ribu. Poželjni su lajt mlečni proizvodi, a hleb, testenina, pirinač i krompir samo dva do tri puta nedjeljno, i to u mrvicama. Obavezno u toku dana treba jesti manje količine voća i povrća, najbolje kao salatu. Kolači i čokolada dozvoljeni su samo u posebnim prilikama. A da bi vitkije dame u zrelom dobu održale idealnih 60 kg, one srednje građe 66 kg, a one krupnije 72 kg, trebalo bi da svakog dana šetaju, da plivaju i rade jogu i vežbe prilagođene njihovim godinama.

*sve se odnosi na žene prosečne visine 170 cm

Starenjem se gubi mišićna masa, metabolizam se usporava i zato s godinama treba smanjivati unos kalorija .

Koliko kilograma treba da ima žena prosečne visine?

Žena prosečne visine 170 cm:

ispod 53,5 kg – nedovoljna težina

od 53,5 do 72 kg – normalna težina

od 72 kg do 86,5 – povećana težina

preko 86,5 kg – prekomerna težina

