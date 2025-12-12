Koliko žena od 170 cm treba da ima kilograma? Ovo je idealna težina za svaku godinu starosti

Kilogrami nam mogu okvirno otkriti da li smo u dobroj formi ili ipak treba da pripazimo. U tabeli je idealna težina po godinama starosti.

Postoji li uopšte čarobna formula pomoću koje ćemo izračunati u kilogram koliko treba da težimo? Svi mi želimo da nam idealna težina bude ona pri kojoj se, na prvom mestu sebi osećamo najlepše, kada sva odeća stoji kao salivena.

Međutim, kada i dođemo do cilja, često ne budemo ni svesni toga. Odmah nam neki novi trend pomuti pamet, pa poželimo da skinemo još koji kilogram. Onda se okrećemo raznim brzinskim dijetama, koje ne daju rezultat, i eto nas u vrzinom kolu.

A postoji li uopšte čarobna formula pomoću koje ćemo izračunati u kilogram koja nam je idealna težina?

Nutricionista Branka Mirković rekla je za Blic Ženu da postoji. Ipak, napominje da vaga često može da zavara i da i neka mršavica može biti klinički gojazna ako je, na primer, tokom dijete umesto masti izgubila mišićnu masu.

Zato osoba koja ima dobar odnos mišića i mišićne mase obično izgleda zdravo i zategnuto. A ona koja ima više masnoće mlitavo i pihtijasto. Tu je i jako bitan indeks telesne masnoće, odnosno odnos naše visine i težine, kao i zdrava ishrana i vežbanje.

Ono što nutricionistkinja posebno ističe jeste to da smo svi mi različiti. Da smo prosto drugačije građeni. Da ono što je za nekog idealno za drugog je daleko od željenog.

Ipak, kilogrami nam mogu okvirno reći da li smo u dobroj formi ili ipak treba da pripazimo.

Idealna težina po godini starosti

Zato u tabeli ispod pronađite svoju idealnu težinu u odnosu na građu i visinu.

Nutricionistkinja dodaje i da se pojam o idealnoj težini vremenom menjao, naročito u poslednjih 20 godina, pa se tako danas očekuje da svi budemo vitkiji nego što je nekad bilo poželjno.

To se naročito odnosi na one starije – s godinama se gubi mišićna masa, te zato treba postepeno smanjivati i težinu i dnevni unos kalorija.

– Pravu težinu za svakog od nas može da odredi samo stručnjak, ali svi mi možemo da se poslužimo i malim trikom kod kuće. Ako vam je zglob šake uzak, težina treba da bude manje prosečne vrednosti, kod zgloba srednje širine središnja, a ako je zglob izrazito širok i imate atletsku građu i dosta mišićne mase, težina može da se kreće u gornjim vrednostima normalne težine – zaključuje Branka Mirković.

18–25 godina: 61 kg

Devojke u dvadesetim imaju dobar metabolizam, ali nije naodmet da redovno vežbaju, i to tri do četiri puta nedeljno da bi im bila idealna težina. Idealne su kardio i aerobne vežbe, vožnja bicikla, brzo hodanje, plivanje.

Prava težina, prema rečima nutricioniste Branke Mirković, za one vitkije u ovim godinama je 55 kg, za one srednje građe 61 kg, a za one nešto krupnije građe 67 kg.

Ovaj ideal moguće je održati uz veći unos ribe i mesa, nešto masnije mlečne proizvode, integralne žitarice, voće i povrće. Povremeno je dozvoljena i čokolada za sladokusce.

25–40 godina: 62,5 kg

Žene u tridesetim polako osećaju da im se metabolizam usporava, kilogrami se nešto brže lepe, ali još uvek lako skidaju.

Prava mera za vitkije dame u ovim godinama je kada vaga pokazuje 56,5 kg, one srednje građe 62,5, a one prirodno krupnije 68,5.

Da bi zadržale tu liniju, ishrana mora biti raznovrsna, ali treba jesti nešto umerenije i lagano smanjiti unos kalorične hrane, masnijih mlečnih proizvoda i poslastica.

Obavezna je fizička aktivnost triput nedeljno, i to plivanje i brzo hodanje, kao i umerenija vožnja biciklom.

40–50 godina:64 kg

Kada zađu u petu deceniju, naročito nakon 45. godine, žene već treba da drastično smanje unos masnih mesa i mlečnih proizvoda.

Kilogrami se lepe preko noći i mnogo ih je teže skinuti nego u tridesetim. Zato treba paziti na ishranu već od 40. jer je metabolizam usporen. Idealne namirnice su nemasno meso, riba, nemasni mlečni proizvodi, dosta svežeg voća i povrća. Što manje hleba, testenine, krompira i pirinča.

Vitkije dame bi trebalo da u ovim godinama imaju 58 kg, one srednje građe 64 kg, a one krupnije 70 kg. Da to i postignu, ali i zadrže, pomoći će im joga i plivanje dva do tri puta nedeljno.

50–60 godina: 66 kg

Nakon 50. godine većina žena je već u menopauzi. Hormoni i metabolizam su primetno usporeni. Zato tada za održavanje stare linije potrebno 350 do 500 kalorija manje u toku dana.

Preporučuje se četiri do pet manjih obroka svakog dana. Treba smanjiti unos mesa i ribe, a svakodnevno konzumirati nemasno meso i plavu ribu. Poželjni su lajt mlečni proizvodi, a hleb, testenina, pirinač i krompir samo dva do tri puta nedeljno, i to u mrvicama.

Obavezno u toku dana treba jesti manje količine voća i povrća. Najbolje kao salatu. Kolači i čokolada dozvoljeni su samo u posebnim prilikama.

A da bi vitkije dame u zrelom dobu održale idealnih 60 kg, one srednje građe 66 kg, a one krupnije 72 kg ne mogu da budu pasivne. Trebalo bi da svakog dana šetaju, da plivaju i rade jogu i vežbe prilagođene njihovim godinama.

*sve se odnosi na žene prosečne visine 170 cm

Starenjem se gubi mišićna masa, metabolizam se usporava i zato s godinama treba smanjivati unos kalorija da bi ostala idealna težina.

Koliko kilograma treba da ima žena prosečne visine?

Žena prosečne visine 170 cm:

ispod 53,5 kg – nedovoljna težina

od 53,5 do 72 kg – normalna težina

od 72 kg do 86,5 – povećana težina

preko 86,5 kg – prekomerna težina.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com