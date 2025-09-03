Idealna težina po životnim dobima
- 20–29 godina: 57–64 kg – aktivna, energična, balansirana figura
- 30–39 godina: 58–66 kg – zadržavanje vitalnosti i zdravlja
- 40–49 godina: 59–67 kg – optimalna težina za energiju i metabolizam
- 50–59 godina: 60–68 kg – podrška zdravlju i snazi tela
- 60+ godina: 60–70 kg – očuvanje mišićne mase i vitalnosti
Zašto se težina menja sa godinama
Kako starimo, metabolizam se usporava i mišićna masa prirodno opada. Zbog toga je važno pratiti idealnu težinu koja nije samo broj na vagi, već pokazatelj zdravlja, energije i samopouzdanja.
Praktični saveti
- Pratite indeks telesne mase (BMI) i kombinujte sa vizuelnim osećajem tela.
- Održavajte aktivnost i balansiranu ishranu da biste ostali u optimalnom rasponu.
- Fokusirajte se na mišićnu masu – jedna ista težina može izgledati različito u zavisnosti od proporcija tela.
Ova tabela pruža jasan vodič za sve žene visine 170 cm. Zaboravite na brojeve – prava istina o vašem telu je oslobađajuća. Pratite ove smernice i prilagodite ih svom životnom stilu kako biste se osećale najbolje u svojoj koži.
