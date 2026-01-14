Komanda koja sprečava agresivnog psa da vas ujede: Spašava vam život u sekundi

Kod komande za psa, vaš glas je najvažniji alat za zaštitu. Odlučnost i pribranost mogu biti ključ za vašu sigurnost.

Komanda u pravom trenutku i izgovorena na pravi može sprečiti psa da vas ugrize

Ukoliko se nađete u situaciji da vas napadne agresivan pas, važno je da ostanete smireni i primenite nekoliko ključnih saveta, prenosi informer.rs.

Ostanite mirni

Psi prepoznaju ljudski strah, pa je važno da ne paničite. Izbegavajte vikanje, mahanje rukama i bežanje, jer to može podstaknuti napad. Usporite i zaustavite se

Izbegavajte kontakt očima

Gledanje psa direktno u oči može se shvatiti kao pretnja i izazvati agresiju. Pokušajte da ga pratite perifernim vidom, izbegavajući direktan kontakt očima.

Odvratite pažnju psa

Ako imate bilo šta pri ruci (ranac, cipelu, flašu), bacite to da biste zaokupirali pažnju psa i imali priliku da se povučete.

Izgovorite komandu

Ako pas ne prestaje da pokazuje agresiju, okrenite se prema njemu, izgovorite komandu poput „Ne!“ sa sigurnim i autoritativnim tonom. Ovaj glas može odvratiti psa i smiriti ga.

U takvim trenucima, vaš glas je najvažniji alat za zaštitu. Odlučnost i pribranost mogu biti ključ za vašu sigurnost.

Pseća agresivnost obično se definiše kao opasno ponašanje usmereno na drugog pojedinca, odnosno čoveka ili psa. Agresivna ponašanja uključuju lajanje, ugrize, nasrtanje, režanje itd.

Uzroci tih ponašanja mogu biti previše izražena zaštita teritorije ili vlasnika, ali takođe do takvog ponašanja može dovesti strah ili anksioznost kod psa.

Agresivnost rase određuje se prema testu temperamenta, ali ako se vlasnik dobro brine za svog psa on će biti umiljati kućni ljubimac bez obzira na pasminu.

