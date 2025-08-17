Konobari otkrivaju: Ovo je najiritantnija navika gostiju u restoranima – a verovatno je i vi imate

Mnogi gosti restorana nesvesno prave jednu grešku koja konobarima diže pritisak. Iako svaka pojedinačna molba deluje bezazleno, kada se ponavlja više puta tokom obroka, postaje pravi logistički haos.

Šta je “one-timing”?

Ovaj izraz opisuje situaciju kada gost više puta tokom obroka poziva konobara i svaki put traži „još samo jednu stvar“ – prvo dodatne salvete, zatim limun za vodu, pa kašiku za supu, pa još leda… Svaka molba sama po sebi je u redu, ali kada se nižu jedna za drugom, remete ritam rada i usporavaju uslugu.

Zašto konobari to ne vole

Restorani funkcionišu na preciznom tajmingu i efikasnosti. Kada jedan sto stalno traži pažnju, to otežava rad, posebno u vreme najveće gužve. Konobari se tada osećaju kao da ih gosti vide samo kao “lične potrčke”, a ne kao profesionalce koji brinu o celokupnom iskustvu.

Kako izbeći ovu grešku

Kada konobar pita da li vam još nešto treba, iskoristite priliku da razmislite i zatražite sve odjednom. Ako ste u većem društvu, unapred se dogovorite šta kome treba. Ljudi koji znaju da često traže dopunu pića ili dodatke mogu to reći odmah na početku.

Šta ako ipak zaboravite nešto?

Naravno, dešava se da vam usred obroka zatreba još nešto. U tom slučaju, budite ljubazni i strpljivi. Sitnice poput soli ili salveta možete uzeti i sami ako je to uobičajeno u restoranu. Za hitne situacije – poput deteta koje plače jer nema svoj sok – slobodno pozovite konobara.

Zlatna pravila ako tražite mnogo dodataka

Budite ljubazni i ostavite dobar bakšiš. Konobari kažu da su spremni da učine sve za goste koji su pristojni i zahvalni, ali će izbegavati one koji su neprijatni ili zahtevni bez osnova.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com