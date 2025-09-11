Konobarica otkrila trik uz koji uvek dobije veću napojnicu: ‘Verujte, mnogi ga i ne primete’

Rad u ugostiteljstvu često zahteva visoku izdržljivost i mnogo strpljenja, a konobari u određenim zemljama suočavaju se sa niskim platama, oslanjajući se na napojnice da dopune svoj prihod.
Na primer, u SAD je napojnica uobičajena bez obzira na vrstu usluge, dok se u nekim drugim zemljama napojnica očekuje tek nakon izuzetno prijatnog iskustva, piše Miror.
Mnogi radnici u uslužnom sektoru cene napojnicu. Nedavno je španska konobarica Rakel podelila TikTok video na svom profilu „La Hostelera Cabreada“ („Ljuta konobarica“), otkrivajući trik koji koristi da podstakne goste da ostave veću napojnicu – a da oni svesno ne primete.
Rakel savetuje da umesto kovanice od 1 evra, prilikom vraćanja ostatka novca, ostavite nekoliko manjih novčića. Na ovaj način gosti nerado uzimaju kusur i ostavljaju ceo bakšiš. Iako trik nije uvek uspešan jer neki i dalje uzimaju sve kovanice, Rakel tvrdi da funkcioniše u većini slučajeva.
Razni ljudi su se javili u komentarima; jedni priznaju da najčešće ne ostavljaju napojnice, dok drugi kritikuju praksu davanja bakšiša u ugostiteljstvu, smatrajući da plata treba da bude dovoljna. Drugi ističu da kvalitet usluge igra ključnu ulogu u odluci da ostave napojnicu.
Neki korisnici radije plaćaju karticom da bi izbegli sitni novac, a neki komentatori primećuju da gosti već prepoznaju trik i da će oni koji žele da ostave bakšiš to učiniti bez obzira na vrstu bakšiša.
