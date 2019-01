Kraljevski fotograf otkrio kada je bilo jasno da je brak princeze Dajane i Čarlsa gotov

View this post on Instagram

Kooos koca 10 kusur senelik royal evlilige 7 mutlu kare dusmus sadece . ….#queenelisabeth #turkey #hayatinrenkleri #hayat#tagsforhearts #photograph #ig_turkey #turkishfollowers #mutluluk #gününfotosu #biz #gununfotosu #lifeinism#ask #gununfotografı #turkeystagram #objektifimden #aniyakala #mutluluk #fun#sevgi #meghanmarkle #princeharry #princessdiana#PrinceWilliam##princeCharles#camillaparkerbowles #england….#katemiddletonstyle #katemiddleton#funny