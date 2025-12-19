Kratko, moćno i bez nadimka: Ime koje devojčicama predodređuje blistavu budućnost i neopisivu sreću

Ime koje je čista sudbina. Kratko je, nema nadimak i devojčicama predodređuje život ispunjen neopisivom srećom i uspehom.

Moćno ime koje roditelji obožavaju. Toliko je savršeno da mu nadimak ne treba, a nosi blagoslov blistave budućnosti.

Izbor imena je prvi i najvažniji dar koji roditelji daju svom detetu. Poslednjih desetak godina, sve je više roditelja u Srbiji koji biraju ime koje zvuči kao poziv na buđenje, kao svetlost u mraku. To je ime Iskra.

Ono je istovremeno nežno i neustrašivo, a veruje se da devojčice koje ga nose kroz život prati posebna naklonost sudbine.

Poreklo i značenje – vesnik dobrih vesti

Ime Iskra popularno je širom slovenskog sveta – od Srbije i Makedonije, preko Hrvatske, sve do Rusije i Bugarske. Njegova simbolika je višeslojna i svaka nosi prelepu poruku:

Nastalo od imenice iskra, ono predstavlja onu prvu, sudbinsku varnicu koja iskače iz vatre. U narodu se oduvek verovalo da te varnice nagoveštavaju dobre vesti i iznenadno bogatstvo. Zato se kaže da su ove devojčice vesnici sreće koji „greju srce i dušu“.

Prema drugoj teoriji, ime je povezano sa rečju Iskren, što simbolizuje osobu koja je odana, verna, ljubazna i pravdoljubiva.

U ruskoj tradiciji, Iskra je „ona koja donosi svetlost“. To su devojčice koje unose toplinu u svaki dom i koje su pokretači velikih i plemenitih promena.

Zanimljivosti koje ga čine posebnim

Ovo je jedno od retkih ženskih imena koje je toliko savršeno i melodično da mu nadimak nije potreban. Iskra je uvek Iskra – snažna i celovita. Zanimljivo je da u susednoj Hrvatskoj postoji i dan posvećen ovom imenu, pa je 2. mart imendan svim Iskrama.

Blagoslov koji se nosi uzdignute glave

Iskra nije samo ime – to je obećanje blistave budućnosti. U svetu gde se sve skraćuje i menja, Iskra ostaje ponosna i cela, baš kao i devojčice koje ga nose. One su pokretači, vesnici sreće i ona tiha snaga koja greje srce i dušu.

Ako svom detetu želite da podarite ime koje miriše na uspeh i nosi pečat srećne sudbine, Iskra je taj mali, ali moćni plamen koji će joj ceo život osvetljavati put.

