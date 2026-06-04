Nikako pinceta i ulje: Čim vidite krpelja, pospite ovu kuhinjsku namirnicu i on će se sam otkačiti za 20 minuta

Krpelj na koži ne traži paniku ni ulje. Soda bikarbona ga otkači za dvadesetak minuta. Probajte odmah, pre nego što posegnete za pincetom.

Krpelj na koži? Ne dirajte pincetu i ulje – evo kako da se sam otkači za 20 minuta!

Kada primetite krpelja na koži, prva reakcija je uglavnom panika. Većina ljudi instinktivno poseže za pincetom ili uljem, ali to je velika greška. Kada ga tako „napadnete“, krpelj se uplaši i ispusti pljuvačku dublje u ranu, što drastično povećava rizik od infekcije.

Trik iz kuhinje koji vam čuva zdravlje

Postoji banalan način da se krpelj sam otkači, a sve što vam treba već imate u kuhinji. Umesto nasilnog čupanja, napravite gustu pastu od sode bikarbone i malo vode.

Zašto baš ulje i pinceta prave najveću štetu

Ulje, alkohol, lak za nokte, vrela šibica. Sve to su saveti koje smo nasledili od baba, i svi rade istu lošu stvar. Krpelj se guši, stresira, i kao odgovor pojača izlučivanje pljuvačke u kožu. A baš u toj pljuvački putuju bakterije koje izazivaju lajmsku bolest.

Pinceta je nešto bolja od ulja, ali samo ako znate da uhvatite glavu uz samu kožu, povučete pravo nagore bez uvrtanja. U panici, sa drhtavom rukom i lupom, devet od deset puta otkinete telo a glava ostane u koži.

Soda bikarbona, kašičica vode i 20 minuta tišine

Trik je smešno jednostavan. Uzmete kašičicu sode bikarbone, dodate par kapi vode da napravite gustu pastu, i tu pastu nanesete tačno preko krpelja tako da ga potpuno prekrije. Pokrijete gazom ili komadom flastera da se ne razmaže. I sedite.

Negde između petnaestog i dvadesetog minuta krpelj sam pušta kožu i ostaje zalepljen u pasti. Bez čupanja, bez ostavljene glave, bez krvi.

Razlog je hemijski, ne magijski. Soda menja pH oko mesta uboda, krpelj gubi sposobnost da drži usni aparat zarinut, i radije se odvoji nego da nastavi da se bori. Isti princip funkcioniše i sa pastom za zube na bazi sode, kad vam je špajz prazan.

Šta se tačno radi sa krpeljom kada se otkači

Ne bacajte ga u WC šolju i ne gnječite prstima. Stavite ga u providnu kesicu ili teglicu sa malo vlažnog papira i zatvorite.

Ako se u narednih nekoliko nedelja oko mesta uboda pojavi crveni prsten koji se širi, ili dobijete temperaturu, krpelja u kesici nosite kod lekara na analizu. To je jedini način da se brzo zna da li je nosio borelije.

Kako prepoznati da je krpelj već zakačen, a ne samo da šeta

Zakačen krpelj ne miče se kada ga dodirnete prstom. Telo mu je polusakriveno u koži, vidi se kao tamna pegica veličine zrna susama, koja s vremenom raste jer se puni krvlju. Krpelj koji još šeta po koži samo ga skinete i bacite, nije ujeo.

Greška broj jedan koju roditelji prave sa decom

Najveći problem nije krpelj na koži, problem je panika. Dete vidi vaše lice, čuje povišen ton, i počne da plače pre nego što ste i prišli sa pincetom. Tako dobijete uvrnuto dete, uvrnutu ruku, i polovinu krpelja u koži. Pasta od sode rešava i to. Dete leži pet minuta uz crtani, vi popijete kafu, i posao je gotov bez suza.

Ako provodite leto na Fruškoj gori, Tari ili Avali, držite kutijicu sode bikarbone u vikendici i u rancu. Košta sto dinara, traje pola godine, i radi posao bolje od svih sprejova koji se prodaju na kasi apoteke. Pregledajte decu uveče, posebno iza ušiju, oko pojasa i u preponama, tu krpelj najradije pravi gnezdo.

Ako sumnjate da se nešto dešava sa ranom posle uboda, ne čekajte. Kratak savet kako izgleda i šta je lajmska borelioza po definiciji Svetske zdravstvene organizacije dobar je prvi korak pre nego što odete kod lekara.

Koji vam je najgori savet protiv krpelja neko ikada dao, i da li ste ga, na svoju nesreću, probali

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