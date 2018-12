Krupne promene u zemljinom jezgru: Događa li se nešto opasno po planetu? (foto)

Misteriozni zemljotres koji je 11. novembra zaljuljao planetu zbunio je naučnike širom sveta, koji još ne mogu da odgonetnu šta je uzrokovalo globalni fenomen koji je trajao čitavih dvadeset minuta.

Iako ga niko nije osetio, zna se da se dogodio i da je epicentar bio u Indijskom okeanu, blizu francuskog ostrva Majota, koje se nalazi između Madagaskara i Mozambika.

Potres se osetio širom sveta, od Čilea i Amerike do Novog Zelanda.

Pored neobično dugog trajanja stručnjake zbunjuje i činjenica da potresima koji su zahvatili čitavu planetu nisu prethodili primarni i sekundarni seizmički talasi koje mogu da obiđu ceo svet.

U razgovoru za Sputnjik profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dragan Milovanović ističe da uzrok ove neobične pojave može da bude koincidencija više pojava, ali ne isključuje mogućnost da se unutar naše planete dogodio krupan proces čije posledice još ne možemo da osetimo i predvidimo.

„Ovaj zemljotres je veoma neobičan jer je jako dugo trajao i to je velika nepoznanica svim naučnicima. Ipak mislim da je zemljotres prouzrokovan koincidencijom više pojava na različitim delovima Zemlje. Međutim, nije isključeno da se događaju i neke velike promene u spoljašnjem jezgru ili u međusobnom odnosu tektonskih ploča“, objašnjava Milovanović i dodaje da je moguće da se pacifička ploča, koja se već razlomila, sada još više raširila i stvorila dekompresiju koja povlači određenu količinu magme smeštenu blizu površine okeana ili ispod nje.

Actually, maybe not as close. Looks like arrival may be slightly later, by ~1min, than the station on Madagascar?

— Mark Tingay (@CriticalStress_) November 12, 2018