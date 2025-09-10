Krvna grupa definiše kakvi ste u krevetu: Ova grupa krije najbolje i najvatrenije ljubavnike. Kakvi ste vi?

Postoje određene karakteristike i osobine koje se vežu uz određene krvne grupe, a koje imaju uticaj i na to kako se muškarci i žene ponašaju u krevetu. Pa, da vidimo imaju li najvatreniji ljubavnici krvnu grupu A, B, AB ili 0.

Grupa A

Muškarci s krvnom grupom A su romantici, strpljivi i smireni. Sramežljivi su i neodlučni i skoro uvek poistovjećuju seks s ljubavlju. Najčešće su nežni i pažljivi ljubavnici. Seks s takvim muškarcem idealan je ako postoje duboke emocije.

Usprkos svemu, njihove seksualne fantazije su neobično raznovrsne, ali u stvarnom životu su veoma suzdržani. Zbog toga nemaju preterane zahteve i često ignorišu svoje želje. Ponekad im je potreban alkohol da bi se opustili.

Žene s krvnom grupom A usresređene su na dom, ali u krevetu ih prati reputacija da su nezainteresovane. Seks im često nije bitan, mnogo više polažu na poverenje, razumevanje i dobre, harmonične odnose. One su najčešće pasivne ljubavnice, skoro je nemoguće navesti ih na seksualne eksperimente. Ipak, ako muškarac uspe da oslobodi takvu ženu, događa se čudo – pretvaraju se u vulkan strasti.

Grupa B

Muškarci s krvnom grupom B apsolutno su nezavisni, često veoma tajnoviti i imaju neobavezan odnos prema seksu. Intimni odnosi za njih nisu povezani s ljubavlju i brakom. Lako ulaze u prolazne veze i vole žene sličnih shvatanja. Ne mozgaju mnogo o dubljem smislu seksa, to je za njih samo razonoda.

Čak i kada se ne pokažu u krevetu, oni to ne doživljavaju tragično. Zbog ovakva ležernog stava ne libe se da otvoreno razgovaraju o svojim avanturama, i to do najsitnijih detalja, s partnerkama s kojima imaju ozbiljnije namere.

Žene s krvnom grupom B izbirljive su i teže menjaju seksualne partnere. Ako su udate, teže harmoniji i komforu i neretko su ljubomorne. Ako su solo, flertovanje bez obveza je njihova omiljena zabava.

One shvataju da je seksualnost važan deo privlačnosti, stoga su često neobuzdane ljubavnice koje seksu ne pridaju mnogo značaja. Menjanje partnera njima ne predstavlja problem. Nije ih lako zadovoljiti jer su im važni i kvalitet i kvantitet.

Grupa AB

Muškarci s krvnom grupom AB neobuzdani su ljubavnici kojima je užitak jedini cilj. Malo je onih koji ulaze u brak. Izuzetno im je teško, skoro nemoguće, da svoju strast drže pod kontrolom. Međutim, oni seks i zavođenje pretvaraju u pravu umetnost. Magnetski su privlačni suprotnom polu, žene im bukvalno padaju u naručje čak i kada znaju da će biti zamenjene za tren oka. Ako pristanu na brak, igra se menja. Kako se ne žene zbog seksa, tako i od partnerike ne očekuju da često obavljaju “bračne dužnosti”.

Žene s krvnom grupom A vrlo su u isto vreme i neodlučne i sumnjičave. Ljubav i nežnost njima su neophodne u svakom trenutku, a uživaju da se brinu o partneru. Kasno u životu otkrivaju čari seksa, zbog čega mnogo više u njemu uživaju. Intimne veze za njih su usko povezane s ljubavlju. “Lekovite” su ljubavnice za sve koji imaju problema na tom polju.

Vrlo su senzualne, osetljive i lako postižu vrhunac tokom intimnoga čina, nije im neophodan vešt partner. Svestrane su u seksu. Podjednako uživaju u nežnom i žestokom seksu. Imaju izrazito jak libido na kojem im druge žene mogu samo zavideti.

Grupa 0

Muškarci s krvnom grupom 0 imaju snažnu seksualnu energiju. Oni su aktivni i strastveni ljubavnici koji su u stanju da “jure” ženu koja im se sviđa do beskonačnosti. Igra se menja kada je osvoje, tada gube interes. Uvek traže nove izazove i nove avanture.

Često imaju veliku kolekciju pornografskih filmova i časopisa, a na zabavama se ističu pričanjem škakljivih viceva sa seksualnim aluzijama. Neprestano razmišljaju o seksu, ali ne vode mnogo računa o potrebama svojih partnerki.

Žene s krvnom grupom 0 vrlo su strastvene i sposobne da osvoje koga god požele. Ponekad deluju umišljeno i nepristupačno, ali zapravo je to njihov odbrambeni mehanizam da sebe sačuvaju i da im srce ne bude slomljeno, Usprkos tom stavu, sposobne su za duboke emocije. U krevetu ne trpe lenjost, potreban im je strastveni partner jer se one u seksu nimalo ne suzdržavaju.

Muškarci koji se ožene ovim ženama uživaće u potpunoj vernosti i predanosti. One su idealne ljubavnice koje skoro uvek opravdavaju partnerova očekivanja. Imaju vrlo strastvenu prirodu, ali sposobne su da kontrolišu svoj libido, zbog čega ih je teško zavesti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com