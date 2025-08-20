Krvna grupa razotkriva karakter žene, evo koja je najljubomornija, najvernija, najbolja majka…

Postoji mnogo teorija o navodnom uticaju krvne grupe na našu ličnost, što je naročito izraženo u Aziji, najviše u Japanu i Južnoj Koreji gde je krvna grupa veoma važan činilac za procenu nečijeg karaktera.

0 krvna grupa

Žene sa nultom krvnom grupom su poprilično egoistične. U odnosima sa muškarcima su vrlo ljubomorne i strastvene. Dominantne su i jake ličnosti. Pokušavaju u svemu da kontrolišu svoje izabranike, tako da će muškarcu, koji će pokušati da je prevari, to biti teško ostvarivo.

Ove žene prema mirnim i slabim partnerima brzo postaju ravnodušne. Treba napomenuti da među uspešnim, poslovnim ženama, i poznatim osobama dominiraju baš žene s ovom krvnom grupom.

One od svojih muškaraca očekuju sreću, zadovoljstvo i nežnost. Kao supruge vladaju iz pozadine, a često znaju i da aktivno učestvuju u izgradnji karijere svoga supruga. Kao majke, prema deci se postavljaju prijateljski, a sopstvene ambicije ostvaruju i preko supruga i dece.

A krvna grupa

Ova krvna grupa karakteriše žene koje odlikuje strpljenje i smirenost. Vrlo često o njima vlada mišljenje da su nesebične, druželjubive i vrlo disciplinovane. Ove žene cene urednost i komfor, i uvek teže ka beskonfliktnom rešavanju problema.

Ipak, one su i vrlo tvrdoglave i ponekad razdražljive. Često sebe doživljavaju kao potčinjene. U ljubavnim odnosima vrlo su stidljive, ali poštuju partnera i njegove kvalitete.

Zbog emotivne i osetljive prirode, otkriće svoja osećanja tek kada su potpuno sigurne da neće biti prevarene i povređene. Kao supruge su idealne. Takođe, žena sa krvnom grupom A je majka koja svoju decu pazi i podržava, ali i zahteva mnogo od njih.

B krvna grupa

Žene sa B krvnom grupom odlikuje fleksibilnost karaktera. One odlično podnose usamljenost, ali u velikom kolektivu se osećaju kao riba u vodi. Za razliku od prve dve krvne grupe, one ne vole ni da budu vođe, ni da budu potčinjene. Ali, umeju veoma dobro da izvuku korist iz različitih situacija, čuvajući pri tom svoju nezavisnost.

One se prilično dobro snalaze u društvu. Vole flert, pa ne treba biti iznenađen činjenicom da imaju mnogo prijatelja suprotnog pola. U ljubavi očekuju nežnost i zadovoljstvo, sreću i vernost, kao i stalnu pažnju svog partnera.

U ljubavnim odnosima deluju pomalo zahtevno i nedodirljivo i zato se teže odlučuju za brak. Inače, kada se udaju i postanu majke, vrlo su odane i posvećene.

AB krvna grupa

Predstavnice ove krvne grupe su veoma osećajne i uravnotežene. Taktične su, pristojne i poštene. Ove žene vrlo teško donose bilo kakve odluke: doslovno ih razdiru sumnje i unutrašnji sukobi.

Takve žene su često voljene. U ljubavnim odnosima su vrlo iskrene.

Isto tako, obožavaju muškarce avanturističkog duha, međutim, uživaju u ljubavi samo dok im partneri dozvole da ostanu mistične. Kao majke vrlo su popustljive prema deci, blage su, i nisu zahtevne.

Uspešno pronalaze meru u tome koliko mogu biti prijatelji svojoj deci.

