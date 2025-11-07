Kune se da je ovo najbolji čaj protiv nesanice: Zaspao sam i pre nego što sam ga popio (VIDEO)

Pet minuta posle ispijanja čaja, rekao je da se oseća pomalo ošamućeno, a nakon 10 minuta je već spavao kao beba. Vredi probati!

Čuli smo za svakakve načine uspavljivanja ali za “čaj” od zelene salate, sigurno nismo.

Jedna od korisnica Tik Toka je odlučila da na mužu isproba trik sa zelenom salatom.

Potopila je nekoliko listova salate u toplu vodu, i nakon pet minuta ih je izvadila i dala suprugu da popije vodu. Posle pet minuta on je rekao da se oseća pomalo ošamućeno, a nakon 10 minuta je već spavao kao beba.

I nije se budio cele noći.

Naučno istraživanje

Studije iz 2013. i 2017. donekle sugerišu da bi zelena salata, a posebno rimska zelena salata, mogla da bude vid uspavljujućeg sredstva i to zato što sadrži fitonutrijent koji se zove laktukarijum. Jedna preliminarna studija je pokazala da su miševi koji su jeli ekstrakt rimske zelene salate duže spavali. Usledila je slična studija na pacovima, sa sličnim rezultatima.

Međutim, glodari su mnogo manji od ljudi i dobili su ekstrakt – koji je daleko snažniji od listova salate, a kamoli vode od zelene salate. Doktor Kristofer Vinter, autor knjige “The Sleep Solution”, rekao je da postoji “potencijal” da laktukarijum zaista može da vas uspava.

“Najvažnija stvar je zapremina, odnosno koliko bi trebalo da date nekome da bi se osećao pod sedativom”, rekao je dr Vinter.

“Kako biste ikada dobili dovoljnu količinu “uspavljivača” od nekoliko komada zelene salate, natopljene vodom? Proces ekstrakcije laktukarijuma je mnogo komplikovaniji”, kaže Kristofer.

Samo čaj ili neki drugi razlog?

Možda postoje i drugi razlozi zbog kojih ljudi postaju pospani nakon vode od zelene salate od same biljke. Na primer, ako to već nisu radili ranije, mogu dodati element opuštanja naveče, što ih čini pospanijima i spremnijim za spavanje. Placebo efekat takođe može biti u punoj snazi. Jer, ako verujete da će vas voda od zelene salate uspavati, tako ćete i reagovati

