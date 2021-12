Kupila dečku DNK test na poklon, pa joj njegova majka otkrila veliku porodičnu tajnu

Pri izboru božićnih poklona očigledno se mora dobro paziti jer nije uvek svaki poklon za sve. U to se uverila jedna devojka koja je svom dečku pod jelku odlučila da stavi set za DNK testiranje koji je on dugo želeo.

Kada je njegovoj majci rekla šta mu je kupila, shvatila je zašto to nije bila baš najbolja ideja. Majka joj je, naime, priznala da njen bivši muž nije biološki otac njihovih sinova.

Budući da su imali problema sa začećem, žena je odlučila da koristi donora sperme i tako je dobila dvojicu sinova. Ona i suprug složili su se da će to ostati njihova tajna, ali devojka jednog od mladića sve je razotkrila.

Devojka se potom požalila na Reditu objasnivši šta je saznala, ali i tražila savet šta da uradi.

Dečkova majka od nje je zatražila da mu ništa ne govori do njegovog rođendana i da poklon ostavi za tada, ali devojka ne zna da li je to dobra ideja jer je mladiću rođendan u julu.

– Ne mislim da je ispravno da krijem tu informaciju od njega. Mislim da bi trebalo da mu kažemo pre Nove godine zato što nikada neće biti dobro vreme. Imali su mnogo godina da pronađu dobro vreme – požalila se devojka s kojom su se mnogi složili.

– Užasno sam pod stresom i on već sada vidi da me nešto muči i počinje da ga frustrira to što ne želim da razgovaram s njim – dodala je.

