Ove 3 namirnice nikada ne treba kupovati ujutru na pijaci: Caka koju većina ne zna

Kupovina na pijaci pre 9 ujutru košta vas više nego što mislite. Pročitajte koje tri namirnice da ostavite za kasnije i uštedite.

Kupovina na pijaci za većinu nas je ritual koji obavljamo rano ujutru, verujući da tako dobijamo najsvežije i najbolje proizvode direktno od proizvođača. Međutim, iskusni trgovci i prevejani kupci dobro znaju da jedno zlatno pravilo pijačnog barometra ruši ovu teoriju u paramparčad.

Postoje namirnice koje, ako ih uzmete pre podne, ne samo da ćete platiti skuplje, već rizikujete da kući odnesete robu lošijeg kvaliteta. Pre nego što sledeći put krenete među tezge, saznajte o kojoj se caki radi i zašto bi promenu ove navike vaš novčanik i te kako osetio.

Zašto rano jutro nije uvek pametan trenutak za pazarenje

Mnogi veruju da rano jutro donosi najbolju kupovinu. Dok to važi za hleb ili jaja, kod nekih namirnica pravilo je potpuno suprotno.

Prodavci u 7 ujutru izbacuju robu po maksimalnim cenama jer znaju da se rani kupci ne cenkaju. Već posle 11 časova, ista ta paprika ili paradajz padaju i do 30 odsto, samo da ih nakupci ne bi vraćali kući. Kupovina na pijaci ima svoj ritam koji većina nas, nažalost, ne poštuje.

1. Zelje i salata: Ujutru izgledaju sveže, a venu do ručka

Spanać, blitva i zelena salata u rano jutro su najčešće čista – prevara za oči.

Prodavci ih već u prvu zoru obilno poprskaju vodom, pa pod pijačnim svetlima listovi blistaju i deluju kao da su pre pet minuta ubrani iz bašte. Međutim, čim prođe podne i te namirnice raširite na kuhinjskom stolu, polovina njih će se beživotno opustiti.

Iskusan pijačni trik: Sledeći put kada budete kupovali, stisnite peteljku nokta. Ako ona lagano pušta sok i lomi se uz karakteristično pucketanje, biljka je zaista sveža. Ako se savija pod prstima meko kao guma, to je jasan znak da je prošla kroz „veštačko oživljavanje“ u vodenoj kupki.

2. Jagode i maline: Najgora kupovina u ranu zoru

Ako planirate da kupite gajbicu jagoda ili malina, rano jutro je najgore vreme za to.

Ovo osetljivo, mekano voće stoji na tezgi već od 6 sati ujutru, a na prvom jačem suncu počinje ubrzano da gnjili. Dok vi vidite gornji, uglancani sloj, donji red u gajbici je već do 10 sati topao, gnjecav i spreman za bacanje. Prodavci vam uvek okreću lice gajbe sa najlepšim primercima, zato nikada ne budite lenji – obavezno tražite da sami zavirite na dno pre nego što izvadite novčanik.

3. Paradajz: Zašto je najbolje da ga ostavite za kasnije?

Paradajz koji kupite rano ujutru najčešće je tvrd kao kamen, a to nikako nije slučajno.

Takvi, zeleni i tvrdi plodovi mogu najduže da izdrže na tezgi, pa ih prodavci namerno guraju prve u prvi plan da ih se reše. Onaj pravi, mirisni i zreli paradajz za salatu izvlači se iz kutija tek kasnije, kada sunce ugreje i kada kupci počnu da biraju – nosom. Zapamtite, najbolji plod se prepoznaje po jakom mirisu peteljke, a ne po savršenoj boji.

Glavni trik koji svi zaboravljaju među tezgama

Sve nas muči isto: kako platiti manje, a uzeti bolje? Glavna caka nije u ceni, već u – tajmingu.

Ako se na istu tezgu vratite oko 11 ili 12 časova, priča se potpuno menja. Prodavac tada računa koliko robe mora da vrati u kombi i spreman je da spusti cenu. Najveća greška je što na pijacu dolazite u pogrešno vreme. Iskusni kupci ovo znaju napamet: dolaze pred kraj radnog vremena i pune cegere za upola manje para.

Naravno, kada morate u nabavku rano ujutru, samo pazite na zamke. Mirišite, kuckajte i obavezno zavirite ispod gornjeg reda. Roba koja se najviše sija retko je i najbolja – ona koja miriše jeste. Upamtite, pametna kupovina na pijaci zahteva malo strpljenja i oko za detalje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com