Nikada ne kupujte ove 3 stvari u marketima vikendom: Trgovci namerno menjaju cene, a evo kako vas varaju na kasi

Kupovina vikendom u marketima krije tri zamke koje vam tiho prazne novčanik. Pogledajte šta nikako ne stavljate u korpu subotom.

Subota, jedanaest pre podne, kasa broj četiri, red od sedam ljudi i osećaj da ste platili više nego prošle nedelje za istu korpu. Niste umislili. Kupovina vikendom u marketima je trenutak kada trgovci najjače pritiskaju dugme, jer znaju da nemate vremena da proveravate deklaracije, cenu po kilogramu i datum etikete.

Najveći problem nije inflacija. Problem je što vikendom kupujemo na autopilotu, sa decom za rukav i pekarom u nosu, pa ne primećujemo sitnice koje na kasi prerastu u tri, četiri stotine dinara viška. Tri proizvoda su tu posebno opasna.

Sveže meso na sniženju, posebno mleveno

Mleveno meso je klasik subotnje zamke. Komad junetine koji je u utorak stajao na rafu, u subotu osvane samleven, sa novim datumom pakovanja i žutom nalepnicom akcije. Tehnički je sve uredu, jer rok važi od trenutka mlevenja, ali aroma, boja i sočnost nisu iste. Ako planirate ćevape ili faširane za nedeljni ručak, kupujte u petak ujutru ili idite kod mesara koji melje pred vama.

Slično važi i za pileće file pakovanje pred kraj smene. Pogledajte ivice, ako je meso suvo i tamnije po obodu, dva dana stoji u vitrini pod jakim svetlom. Cena po kilogramu često bude ista kao u utorak, samo bez svežine od utorka.

Voće i povrće iz srednjeg reda

Najlepše jagode i paradajz vikendom stoje u prvom redu, na visini očiju. Iza njih, u drugom i trećem redu, leže komadi koji su u rafu od četvrtka. Većina nas zgrabi šaku odozgo, ne diže pažnju da donji sloj ima mekše tačke i početak buđi. Cena je ista, kvalitet nije.

Sasvim druga priča je sa pakovanim voćem u plastičnim posudama. To pakovanje vikendom dobija novi cenovnik, jer trgovac zna da kupac koji žuri neće računati cenu po kilogramu. Kilogram jabuka u rinfuzu često je dvaput jeftiniji od istih jabuka u kutiji od osamsto grama pored.

Kako vas varaju na kasi i šta da gledate

Akcija na polici i cena u sistemu nisu uvek ista stvar. Vikendom, kada kase rade na maksimumu, sistem ne stigne uvek da povuče sve promene. Proizvod sa žutom nalepnicom prođe po staroj, punoj ceni. Niko vam neće reći, jer kasirka gleda u monitor, a vi u torbu.

Drugi trik je u multipakovanjima. Tri jogurta zavezana selotejpom deluju kao paket sa popustom, a često koštaju isto kao tri pojedinačna, ponekad i nekoliko dinara više. Treći trik je sitan, ali boli, vaganje voća na samouslužnoj vagi vikendom često prikazuje krupniju cifru, jer kasa zaokružuje naviše.

Da li je jeftinije kupovati radnim danom

Da. Utorak i sreda u prepodnevnim satima su najpovoljniji, tada izlazi sveža roba, akcije su tek postavljene, a redovi kratki pa imate vremena da uporedite cene po kilogramu i pročitate deklaraciju.

Šta uraditi pre nego što kasirka skenira

Pre nego što pružite karticu, bacite pogled na ekran. Proverite tri stavke koje su bile na akciji. Ako vidite punu cenu, recite odmah, pre zatvaranja računa. Posle plaćanja, ispravka znači red na šalteru reklamacija, pola sata vašeg subotnjeg jutra i obično odustajanje.

Drugi korak je još jednostavniji. Napravite spisak u telefonu i ne idite gladni. Većina kupovina vikendom u marketima koja ode preko budžeta dođe iz pekarskog ćoška i kase sa slatkišima, ne sa glavnog spiska.

