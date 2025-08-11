Kupujete ranac za školu? Ovih 5 grešaka roditelji prave svake godine

Većina roditelja nesvesno pravi ove greške pri kupovini školskog ranca – evo kako da izaberete onaj koji štiti leđa i traje celu godinu.

Kupovina školskog ranca deluje jednostavno – uđeš u radnju, dete pokaže prstom, ti platiš. Ali kad se dete nakon nedelju dana požali na bol u leđima, kaiševe koji žuljaju ili ranac koji ne može da zatvori, shvatiš da si možda pogrešio. Evo 5 najčešćih grešaka koje roditelji prave – da ti se ne desi isto.

Ne birate ranac prema težini i anatomiji

Ranac mora da bude lagan i anatomski oblikovan. Ako je težak i pre nego što se u njega stavi knjiga, to je znak za uzbunu. Dobar ranac ima ojačana leđa, široke kaiševe i mogućnost da se prilagodi visini deteta.

Kupujete po izgledu, ne po funkciji

Naravno da dete želi ranac sa omiljenim junakom, ali to ne sme biti jedini kriterijum. Proveri broj pregrada, da li ima ojačano dno, da li se lako zatvara. Funkcionalnost je ono što će spasiti i dete i tebe od svakodnevnog nerviranja.

Zaboravljate da ga dete proba

Kao što ne kupuješ cipele bez probe, ne bi trebalo ni ranac. Neka dete stavi ranac na leđa, prošeta, podesi kaiševe. Ako mu odmah smeta, traži dalje.

Ne proveravate kvalitet rajsferšlusa i šavova

Rajsferšlus koji se zaglavljuje i šavovi koji se raspadaju već posle mesec dana znače da ćeš kupovati novi ranac usred polugodišta. Bolje je dati malo više novca odmah nego dva puta kasnije.

Ne razmišljaš o kiši, snegu i svakodnevnoj upotrebi

Ranac ide svuda – po kiši, snegu, u autobus, na pod. Ako nije vodootporan i lako se prlja, brzo će izgledati kao da je prošao rat. Potraži modele sa zaštitom od vlage i materijalom koji se lako briše.

