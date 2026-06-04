Cela Srbija ovako kuva kafu, pa bude gorka i bez pene: Evo kada se tačno dodaje šećer

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Kuvanje domaće kafe propada zbog jedne sitnice, šećer ide u pogrešnom trenutku. Saznajte kada ga dodati da pena ostane gusta.

Kuvanje domaće kafe propada zbog jedne sekunde, a ne zbog kvaliteta zrna.

Šećer u većini srpskih kuhinja završi u džezvi pre nego što voda uopšte zavri.

I tu kreće problem.

Kad šećer ide u hladnu vodu, on se rastvara pre nego što kafa stigne da se digne.

Pena tada jednostavno nema na šta da se uhvati.

Zašto kafa bude gorka kad šećer ide prerano

Šećer u hladnoj vodi menja gustinu tečnosti, pa se prirodna ulja iz kafe uopšte ne oslobađaju kako treba.

Umesto bogatog kajmaka, dobićete samo tanak sloj mehurića koji nestane sa površine za manje od pola minuta.

Najveći problem ovde nije sama kafa, već isključivo naš pogrešan redosled i navika pri kuvanju.

Većina nas baci kašičicu šećera istovremeno sa kafom, pa posle krivi lošeg proizvođača ili mlin.

Ona neprijatna gorčina koja vam ostane na jeziku zapravo ne stiže od prepečenog zrna, već od prekuvavanja.

Kafa vam provri dva ili tri puta jer je uporno vraćate na ringlu da uhvati penu koja nije ni krenula.

Kada se tačno dodaje šećer u domaću kafu

Šećer zapravo ide u potpuno suvu, vrelu džezvu, pre vode i pre svega ostalog.

Stavite kašičicu šećera na dno i držite džezvu na tihoj vatri dok ne počne lagano da žuti.

Šećer nikako ne sme da vam pocrni, jer će kafa posle imati ukus zagorele karamele.

Tek kada blago požuti, sipate hladnu vodu preko njega i pustite da sve zajedno provri.

Karamelizovani šećer daje kafi dublju boju, gustu penu i blagu slatkoću koja ubija onu tešku gorčinu.

Pravljenje turske kafe korak po korak

Kada voda sa tim karamelizovanim šećerom baci prvi ključ, odmah sklonite džezvu sa vatre.

Dodajte jednu ravnu kašičicu mlevene kafe po šoljici i promešajte samo jednom, lagano u krug.

Vratite džezvu na najtiši mogući plamen, jer kafa treba da se digne polako, a ne da naglo provri.

Čim vidite da se bogat kajmak penje uz ivicu džezve, vreme je za skidanje sa ringle.

Pokupite kašičicom prvu penu i rasporedite je u šoljice, pa tek onda pažljivo sipajte kafu preko nje.

Koji je idealan odnos kafe i vode

Za jednu šolju od 60 mililitara ide jedna puna kašičica mlevene kafe i jedna ravna kašičica šećera, ako pijete sa šećerom.

Voda se meri šoljom u koju ćete posle sipati kafu, plus jedna kašika viška za penu.

Kuvanje domaće kafe bez pene, gde tačno grešite

Prva velika greška je prejaka vatra na ringli.

Kafa koja naglo pokipi izgubi sva svoja aromatična ulja za par sekundi, pa vam ostane samo gorka tečnost.

Sledeći problem je stara kafa koja dugo stoji u otvorenoj kesi.

Mlevena kafa gubi penu već posle nedelju dana na vazduhu, pa je zato uvek držite u staklenoj tegli.

Takođe, aluminijumska džezva mora da bude topla pre sipanja vode, inače kafa kreće sporo i pena se ne formira.

Na kraju, zaboravite na mešanje kafe nakon što se jednom digne kajmak.

Svako naknadno mešanje će vam samo nepovratno oboriti penu u džezvi.

Da li se šećer stavlja pre ili posle kafe

Šećer ide prvi, u suvu vrelu džezvu, da se blago karamelizuje pre nego što sipate vodu i kafu

Zašto domaća kafa nema penu

Najčešće zbog prejake vatre, stare mlevene kafe ili dodavanja šećera u hladnu vodu, što razbija strukturu kajmaka

Koliko puta sme da provri kafa u džezvi

Nijednom, kafa se samo diže do ivice i sklanja. Vraćanje na ringlu uništava aromu i daje gorak ukus

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