Lekari upozoravaju: Ovo ne bi smeli da radite kad se probudite

Kako biste bili sigurni da se budite u dobrom trenutku vašeg REM ciklusa, pozdravite se sa odlaganjem alarma ujutru.

“Bez obzira na to koliko ste loše spavali određene noći, morate ustati u isto vreme svakoga jutra”, kaže terapeut Deirdre MekSvini, prenosi N1.

Većina alarma na pametnim telefonima ima postavljeno vreme za odlaganje (snooze) na devet minuta. Nije jasno zašto je to odabrano kao idealno vreme, ali to je postalo standard sve do danas. Tih dodatnih devet minuta kojih duže odspavate možda ne izgleda opasno, ali može da ima uticaj na kvalitet vašeg sna.

Kako bi se efikasno probudili, morate se probuditi na kraju vaše REM faze. REM faza je skraćenica od rapid eye movement (brzo pomeranje očiju) i to se događa kad ste u dubokom snu.

Kada stisnete snooze dugme, dajete sebi još devet minuta da se vratite u REM fazu. Dakle, kad pritisnete odlaganje alarma, moguće je da ćete biti u sredini REM faze. To znači da vam tih dodatnih devet minuta sna neće ništa pomoći.

Kako biste bili sigurni da se budite u dobrom trenutku vašeg REM ciklusa, pozdravite se sa snooze dugmetom . Ako se ustajanje iz kreveta čim se vaš alarm oglasi čini nemogućim, vreme je da preispitate vaše navike spavanja.

Ako ne možete ustati ni nakon nekoliko odlaganja, to može značiti da patite od poremećaja spavanja ili jednostavno imate premalo kvalitetnog sna. “Obezbedite sebi barem sedam do osam sati dobrog sna”, kaže doktorka Rina Mehra iz klinike u Klivlendu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.