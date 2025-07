Lekarka otkrila šta nikada ne bi naručila u restoranu: „Verujte, prepuno je bakterija“

Kada naručimo gazirano piće u kafiću ili restoranu, često u čaši dobijemo krišku limuna.

Limun ili voće mogu se naći i u raznim drugim sokovima i koktelima, a sada je jedna doktorka rekla da nikada ne bi naručila takva pića u kafiću ili restoranu.

Doktorka Tanija Eliot često na svom Instagramu deli razne savete vezane za zdravlje, a ovoga puta se dotakla higijene u uslužnim delatnostima i dodala da upravo zbog toga nikada ne naručuje pića sa kriškama limuna ili limete.

Osoblje često ne pere ruke, pa stoga ne peru ni limun

„Više od 70 odsto kriški limuna sadrži 25 različitih bakterija i fekalnih materija, kao i unakrsnu kontaminaciju hranom poput sirovog mesa“, kaže ona, misleći pre svega na restorane, dodajući da radnici često i ne pomišljaju da operu limun. ogulite krišku i stavite je u piće.

Takođe dodaje da radnici ne peru uvek ruke i da često ne koriste ni rukavice, a u komentarima su joj se javili ljudi koji su radili u restoranima i otkrili da je to, nažalost, tačno.

„Kao neko ko je radio u restoranima, to je tačno u 90 odsto vremena. Međutim, reći ću da većina kuhinja ima posebne daske za sečenje mesa. Obično su složene po bojama da bi se izbegao taj problem“, napisao je jedan čovek u komentarima.

„Ako si ikada radila u restoranu, znaš da su kriške limuna najmanja briga“, „Da smo poslušali tvoj savet, nikada više ne bismo naručili ništa iz restorana“, pisali su joj drugi, ali javio se i jedan konobar koji tvrdi da nije sve tako kako izgleda.

„Konobar ovde – sečenje voća je veoma higijenski. Ja perem i dezinfikujem dasku za sečenje koja je samo za šank, perem ruke, perem voće i nosim rukavice dok sečem. Mi to radimo tako. Neki restorani i kafići neće to raditi, ali mi radimo“, napisao je on.

