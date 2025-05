Lekove protiv bolova ceo život koristimo pogrešno: Uz ovaj trik delovaće mnogo brže

Stručnjaci su otkrili da način na koji konzumirate tabletu, utiče na njenu efikasnost

Nema ništa gore od bola koji se kod svakoga povremeno javlja naročito u nezgodnim situacijama, kada pored sebe nemate lek za to. Iako većina uspešno trpi i pokušava da se suzdrži od uzimanja tableta kako bi rešila ovaj problem, drugi ipak žele da na lakši način prevaziđu neprijatnost. Stručnjaci su otkrili da način na koji konzumirate tabletu, utiče na njenu efikasnost. Američki lekari su do ovog saznanja došli ispitujući načine koji bi doveli do olakšanog i brzog nestajanja boli.

U Istraživanju koje je sproveo Univerzitet „Džon Hopkins“, istraživači su došli do saznanja da je položaj tela koji zauzimamo kada pijemo lek, veoma bitan. Naime, ležanje na desnoj strani dok se uzima tableta, pokazalo se efikasnim u pomenutom istraživanju. Ključnu ulogu u ovom procesu koji utiče na apsorbciju lekova, ima držanje tela i svakako nije poželjno da se okrenete u tom trenutku, jer bi bol mogla da se produži.

Najlakši način za kojim posežu mnogi je da razbiju tabletu kako bi je lakše progutali, međutim, stručnjaci ne preporučuju to, naročito kada su stari ljudi u pitanju i nepokretni pacijenti. Lekari napominju da efikasnost leka zavisi i od sastojaka i okoline želudca kada dospe u gastrointestinalni trakt, prenosi britanski San.

Naučnici su u istraživanju otkrili kako i na koji način aktivni sastojci lekova protiv bolova dospevaju u prvi deo tankog creva. Kroz model gde su posmatrali ceo taj proces, utvrdili su koliko je svaka pozicija efikasna.

– Oralna primena je složena uprkos tome što je to najčešći izbor za davanje lekova. Kada pilula stigne u stomak, kretanje zidova želuca i protok sadržaja u njemu određuje koliko je ona efikasna. – rekao je koautor Rajat Mital sa pomenutog Univerziteta.

Osim toga, sastojci koji se nalaze u piluli kao i sadržaj želuca u tom trenutku, igraju ključnu ulogu prema njegovim rečima. Da li će i koliko pilula biti efikasna i brzo se apsorbovati u telu, značajno utiču i kontrakcije stomaka jer one izazivaju pritisak, što izaziva pomeranje tablete u telu.

Jedan od načina kako da pacijenti prevaziđu bol dok su u dilemi da uzmu tabletu, lekari poručuju da postoje i druge metode da se ublaži ili eliminiše bol.

Stručnjaci su objasnili da postoji tesna veza između mentalnog stanja osobe i fizičke boli, te da određene aktivnosti poput fokusiranja na disanje i svesnost, mogu značajno da pomognu u ovoj nelagodi. Sa druge strane, ako se radi o zaista ozbiljnim bolovima, najbolje je konsultovati se sa lekarom opšte prakse koji će vas uputiti kod određenog specijaliste, da bi se utvrdio problem i rešio što pre.

