Lekovi koje držite na ovom mestu postaju otrov: Većina Srba pravi istu grešku koja ih može skupo koštati

Držite tablete iznad lavaboa? Odmah ih sklonite jer vlaga pretvara terapiju u otrov. Čuvanje lekova u kupatilu je navika koja vas uništava.

Ormarić iznad lavaboa je najgore mesto za lekove jer vlaga i toplota menjaju njihov hemijski sastav. Čuvanje lekova u kupatilu je navika koja vašu terapiju pretvara u otrov ili je čini potpuno beskorisnom.

Verovatno ste ovaj potez videli kod roditelja i mislili da je to sasvim logično rešenje za organizaciju. Svi težimo da nam lekovi budu pri ruci kada nas iznenada zaboli glava ili stomak.

Međutim, niste svesni da svako tuširanje drastično skraćuje rok trajanja i efikasnost vaših skupih medikamenata. Para prodire u bočice, a tablete počinju da se raspadaju mnogo pre nego što ih popijete.

Zašto je čuvanje lekova u kupatilu opasno?

Kupatilo je prostorija sa najviše oscilacija u temperaturi i vlažnosti u celom vašem domaćinstvu. Većina lekova zahteva suvo i tamno mesto, sa stabilnom sobnom temperaturom do maksimalno 25 stepeni.

Kada se prekrši ovo zlatno pravilo, dešavaju se opasne hemijske promene koje ne vidite golim okom.

Aspirin se raspada u kiselinu koja izaziva jake bolove i iritaciju u želucu.

Antibiotici gube svoju moć i infekcija se ne povlači uprkos redovnom uzimanju terapije.

Kontraceptivne pilule postaju nepouzdane zbog česte izloženosti visokoj vlažnosti vazduha.

Test trake za šećer daju lažne rezultate koji mogu ozbiljno ugroziti život dijabetičara.

Gde je idealno mesto za kućnu apoteku?

Zaboravite na ormarić sa ogledalom i pronađite novi kutak koji je stabilan i bezbedan za vašu porodicu. Najbolja mesta su ona na koja najmanje obraćate pažnju, a pružaju optimalne uslove za čuvanje.

Stručnjaci su saglasni da rizično čuvanje lekova u kupatilu treba odmah zameniti ovim sigurnim lokacijama:

Gornja fioka u komodi u spavaćoj sobi (daleko od direktnog sunca).

Kuhinjski element koji je fizički najudaljeniji od šporeta, rerne i sudopere.

Plastična kutija sa dobrim poklopcem na visokoj polici u hodniku ili ostavi.

Trik sa kesicom koji čuva zdravlje

Nikada ne bacajte one male bele kesice sa kuglicama koje dobijete u kutiji sa novim cipelama. Te kesice sadrže silika gel koji je pravi majstor za upijanje viška vlage iz okruženja.

Ubacite jednu ili dve takve kesice direktno u svoju kutiju u kojoj stoje lekovi i suplementi. One će delovati kao moćan štit i produžiti vek trajanja vašim tabletama, čak i leti.

Zdravlje nema cenu, a pravilno skladištenje terapije je prvi i najvažniji korak ka uspešnom izlečenju. Proverite još danas gde tačno stoje vaše tablete i ne dozvolite da vas stara navika košta zdravlja.

Gde vi trenutno držite svoju kućnu apoteku?

