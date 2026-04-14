Zova samo što nije: 3 ključna znaka po kojima se razlikuje lekoviti cvet od otrovne dvojnice

Naučite kako se razlikuju lekovita i otrovna zova. Praktični saveti za prepoznavanje crne zove i opasne abdovine u prirodi.

Lekovita i otrovna zova: Naučite da ih razlikujete pre prvog branja

Dok prava zova raste kao drvo ili visoki žbun, njena otrovna dvojnica je zeljasta biljka koja se često sreće uz puteve.

Zova samo što nije zamirisala, a pre nego što uzmete korpu u ruke, morate biti sigurni šta unosite u kuću.

Greška u šumi može skupo da košta, zato naučite ove razlike koje se u našim krajevima prenose s kolena na koleno.

Lekovita i otrovna zova na prvi pogled liče, ali pažljivo oko iskusne domaćice odmah vidi ko je ko.

1. Gledajte u stablo: Drvo naspram trave

Prvo pravilo koje svaka žena mora da zapamti jeste da prava, lekovita crna zova raste kao visoko drvo ili razgranati grm.

Njeno stablo je drvenasto i snažno, a može da poraste čak i do 10 metara u visinu.

Njena opasna dvojnica, koju u narodu zovemo abdovina, nikada ne postaje drvo.

Ona je zeljasta biljka, stabljika joj je mekana i zelena, a retko kada prelazi visinu od 2 metra.

Ako vidite „zovu“ koja vam je u visini struka i raste gusto kao trava u jarku, nemojte je dodirivati – to je otrovna abdovina.

2. Test mirisom: Slatka aroma naspram neprijatnog smrada

Miris je najsigurniji put do istine kada je u pitanju lekovita i otrovna zova.

Cvet prave zove ima onaj prepoznatljivi, nežni i slatkasti miris koji nas sve podseća na najlepše domaće sokove.

Boja njenih cvetova je uvek mlečno bela ili krem, bez ikakvih drugih nijansi.

Kod otrovne abdovine, miris je prosto odbijajući, težak i neprijatan, a mnogi kažu da podseća na urin.

Njen cvet često ima ružičaste prašnike ili crvenkaste vrhove, što je jasan znak za uzbunu.

3. Položaj ploda: Šta gleda u zemlju, a šta u nebo

Ako ste zakasnili na cvetanje, gledajte kako se biljka ponaša kada formira plodove.

Kod lekovite zove, grozdovi puni bobica su teški i uvek vise nadole.

Priroda je to tako namestila da grana prirodno klone pod teretom svog zdravlja.

Kod abdovine, plodovi su uspravni i uvek gledaju ka nebu.

Njeni grozdovi ostaju kruti i ne savijaju se, što je poslednja opomena da taj plod nije za vašu trpezu.

SAVET:

Kada krenete u berbu, uvek birajte grmove koji su duboko u prirodi, daleko od prašine i automobila. Cvet zove je kao sunđer. On upija sve iz vazduha, pa ako ga berete pored puta, umesto zdravlja u teglu stavljate teške metale i otrove.

Da li je abdovina otrovna na dodir?

Nije opasna kao otrovni bršljan, ali sok iz njene stabljike može izazvati iritaciju kože, pa je najbolje ne kidati je rukama.

U koje doba dana je najbolje brati zovu?

Zovu uvek berite po suvom i sunčanom vremenu, idealno oko podneva kada je koncentracija lekovitih ulja u cvetu najveća.

