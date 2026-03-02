Sat se ove godine pomera ranije, evo tačnog datuma kada prelazimo na letnje računanje vremena

Letnje računanje vremena donosi kraći san, ali i duži dan. Evo tačnog datuma kada menjamo kazaljke i kako da se pripremite.

Da li ste spremni za manjak sna? Letnje računanje vremena nam opet kuca na vrata brže nego što smo očekivali. Svi mislimo da imamo još vremena, ali kalendar je neumoljiv.

Glavno pitanje koje svi postavljaju ovih dana nije samo „kada“, već i kako preživeti onaj osećaj da nam je neko ukrao dragocenih šezdeset minuta odmora. Odgovor na datum je jednostavan, ali trik kako da ostanete sveži krije se u pripremi tela.

Kada tačno počinje letnje računanje vremena?

Sat se pomera u noći između subote, 29. marta, i nedelje, 30. marta. Kazaljke idu unapred, sa 2:00 na 3:00 časa, čime zvanično prelazimo na letnji režim i gubimo jedan sat spavanja.

Mnogi ljudi ovaj prelazak na letnje vreme doživljavaju kao mini „džet-leg“. Telo pamti ritam i nije mu svejedno kada ga naglo promenimo. Iako se radujemo što će dan trajati duže i što ćemo s posla dolaziti po dnevnom svetlu, cena koju plaćamo prvih nekoliko dana može biti visoka.

Osećaj umora, manjak koncentracije i razdražljivost su klasični simptomi koje pomeranje sata donosi sa sobom.

Zašto nam ovo teško pada?

Nije stvar samo u toj jednoj noći. Naš unutrašnji sat, ili cirkadijalni ritam, ne razume administrativne odluke. Kada naglo promenimo vreme buđenja, hormoni stresa skaču. Ljudi često greše misleći da će jakom kafom u nedelju ujutru rešiti problem. To je zamka. Kofein samo odlaže umor, ne rešava ga.

Isprobali smo razne metode i evo šta zaista pomaže da se kazaljke na satu ne pretvore u neprijatelja:

Postepeno pomeranje: Krenite na spavanje 15 minuta ranije tri dana pre promene.

Jutarnje svetlo: Čim ustanete u nedelju, izložite se suncu. To resetuje mozak.

Lakša večera: Izbegavajte tešku hranu u subotu uveče, stomak će vam biti zahvalan.

Bez ekrana: Sat vremena pre spavanja sklonite telefon, plavo svetlo vara mozak da je još uvek dan.

Zanimljivo je da se u Evropi već godinama vodi debata o ukidanju ove prakse. Ipak, dok se zvaničnici ne dogovore, nama ostaje da se prilagodimo. Ovaj ukraden sat sna ne mora da vam upropasti prvu prolećnu nedelju ako se pametno organizujete.

Nemojte čekati poslednji trenutak. Pripremite svoj organizam na vreme i letnji režim će vam doneti više energije umesto iscrpljenosti. Iskoristite taj duži dan za šetnju ili druženje, a ne za dremku na kauču koja će vam samo poremetiti san za narednu noć.

Kako vi podnosite ovu promenu? Da li vam teže pada prolećno ili jesenje pomeranje sata? Pišite nam u komentarima.

