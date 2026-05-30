Letnje zadušnice su danas: ovih sedam stvari ne smete da radite, a većina ljudi pravi istu grešku ujutru

Letnje zadušnice traže tišinu i poštovanje. Ostavite metlu, sklonite veš, ne svađajte se. Pročitajte šta još danas ne smete da radite.

Letnje zadušnice padaju danas, a najveća greška se pravi pre nego što popijete prvu kafu. Ljudi ujutru jure da urede kuću, peru veš, čiste dvorište, jer „spremaju za goste posle groblja“. Crkva i narodni običaj kažu suprotno. Ovo je dan kada se ćuti, pali sveća i ne diže prašina, ni doslovno ni u međuljudskim odnosima.

Zašto se baš danas obeležavaju Duhovske zadušnice

Trojičke ili Duhovske zadušnice uvek padaju u subotu pred praznik Svete Trojice, odnosno Duhove. Pravoslavna crkva ih svrstava među četiri velike zadušnice u godini. To je dan kada se odlazi na groblje, pali kandilo i deli žito, kolač i vino za pokoj duša svih preminulih.

Zadušnice uvek padaju u subotu, kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima, jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja, koje se uvek slavi u nedelju, proveo u grobu.

Povodom Letnjih zadušnica, koje pravoslavni vernici obeležavaju molitvom i izlaskom na groblja u znak sećanja na preminule, širom Srbije danas će biti služeni parastosi i pomeni za upokojene članove porodice. Običaj nalaže paljenje sveća, uređivanje grobova i deljenje pomena za pokoj duša predaka.

Šta su zapravo Trojičke zadušnice

Zadušnice su zajednički pomen svim umrlima, posebno onima za koje niko više ne pali sveću. Letnje zadušnice se služe uoči Duhova kao priprema duše živih i pokojnih za silazak Svetog Duha.

Sedam stvari koje danas nikako ne smete da radite

Stariji bi rekli da je dovoljno jedno pravilo: ponašajte se kao da vam je pokojnik u kući. Ali tradicija je konkretnija od toga, i evo gde ljudi najčešće greše.

Ne perite veš i ne kačite ga u dvorište. Veruje se da duše tog dana „lutaju“ oko kuće i da im mokra odeća smeta.

i ne kačite ga u dvorište. Veruje se da duše tog dana „lutaju“ oko kuće i da im mokra odeća smeta. Ne meljite, ne mesite hleb i ne palite veliku vatru u dvorištu bez potrebe.

Ne svađajte se, ne podižite ton, ne raspravljajte o nasledstvu i parama.

Ne idite praznih ruku na groblje. Ponesite žito, vino, kolač i sveće, makar simbolično.

Ne odbijajte hranu koju vam neko deli za pokoj duše, čak i ako niste poznavali pokojnika.

Ne ostavljajte sveću da dogori na vetru, sačekajte dok se sama ne ugasi.

Ne planirajte veselje, rođendan ili proslavu u toku dana. Pomerite je za nedelju.

Šta se nosi na groblje, a šta ostavlja kod kuće

Klasičan paket je žito, crveno vino, jedan kolač i sveće, plus cveće koje je pokojnik voleo. Sveštenik osvešta hranu, deo se ostavlja na grobu, deo se deli komšijama i prolaznicima uz reči „Bog da mu dušu prosti“. Ono što se nikako ne radi, a sve češće se viđa: selfiji na groblju i glasna muzika iz auta. To vređa i porodicu i ostale posetioce.

Na zadušnice se, u nekim krajevima Srbije, mesi pogača bez kvasca. Ko ne može najmilijima da ode na grob, sveću zapali u crkvi. Na zadušnice se deli milostinja. Kako na grobljima tada ima najviše prosjaka, treba svakom udeliti po neki prilog, jer je bolje poći sa blagoslovom, nego da iza leđa prosjaci proklinju.

Da li smem da radim u bašti na Duhovske zadušnice

Ne. Tradicija zabranjuje kopanje zemlje, sečenje drveća i veće fizičke poslove u dvorištu i njivi do ponedeljka posle Duhova. Lakše zalivanje cveća je dozvoljeno.

Greška koju prave i oni koji redovno idu na pomen

Najveći promašaj nije zaboravljena sveća. To je odlazak na groblje „usput“, između pijace i kafića, sa torbama punim namirnica. Pomen pokojnima traži da se zaustavite, ne da odradite obavezu. Petnaest minuta tišine pored krsta vredi više od skupog venca ostavljenog u žurbi.

Letnje zadušnice i porodični ručak

Posle groblja se porodica okuplja na ručku, ali bez muzike, nazdravljanja i smeha do suza. Na sto se obavezno stavlja jedan tanjir viška, za pokojnika. To nije sujeverje, to je način da se ime onoga koga nema izgovori naglas još jednom.

