Linije na dlanu kriju veliku tajnu: Evo šta znači kada se poklapaju, a šta kada je jedna iznad druge

Kod većeg broja ljudi se linije poklapaju, međutim, kod jednog broja ljudi postoji vidno odstupanje

Kada spojite dlanove, prvo poravnajte zglobove gde se mali prst spaja sa šakom. Zatim obratite pažnju na prvu veliku brazdu ispod njih i proverite da li se linije na levoj i desnoj ruci poklapaju ili odstupaju. Većina ljudi ima savršeno poravnate linije, ali odstupanja otkrivaju zanimljive crte ličnosti i životne sklonosti.

Kada se linije poklapaju

To ukazuje na smirenu, nežnu i saosećajnu osobu. Demonstrirate stabilnost i ne podnosite atmosferu haosa oko sebe. U ljubavi težite partneru koga odobrava vaša porodica i prijatelji, jer vam je emotivna sigurnost od presudnog značaja.

Kada je leva iznad desne

Pokazuje da ste snažne i direktne prirode. Ne libite se da jasno kažete šta mislite i retko dopuštate drugima da vas iskorišćavaju, iako ponekad preterate u svojoj strogosti. Privlačite osobe snažnog izgleda, a vi težite dubokim emotivnim vezama. Velika je verovatnoća da ćete se zaljubiti u nekog mlađeg ili iz drugačijeg kulturnog okruženja.

Kada je desna iznad leve

Ovo otkriva da vaša mudrost nadilazi vaše godine, što vam je u mladosti znalo zadavati teškoće u odnosima s vršnjacima. Oduvek ste osećali privlačnost prema društvu starijih ljudi. Postoji oko 70% šanse da ćete u životu završiti u vezi ili braku s nekim starijim od sebe.

