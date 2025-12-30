List ove biljke ima moć da privuče bogatstvo: Stavite ga u novčanik i gledajte čudo!

List ove biljke se u staroj Grčkoj smatrao simbolom pobede i uspeha u poslu. Vence od ovih zelenih listova nosili su pobednici!

List svima poznate biljke je tako „moćan talisman“ finansijskog blagostanja da se rezultati vide u najkraćem roku

Lovorov list se već hiljadama godina smatra svetom biljkom. Odličan je dodatak jelima, daje hrani specifičnu aromu i činije ukusnijom, pomaže kod mučnine i regulisanja šećera u krvi, a čaj od lovorovog lista umiruje kašalj.

Lovorov list se u staroj Grčkoj smatrao simbolom pobede i uspeha u poslu. Vence od ovih zelenih listova nosili su pobednici u različitim bitkama i sportskim takmičenjima, setite se samo Olimpijskih igara.

Osim toga, lovor može i odeći koju ste greškom ofarbali da vrati prvobitnu boju, a postoje i brojna verovanja koja tvrde da ova biljka pomaže u privlačenju sreće i bogatstva u kuću.

Narodna verovanja

Veruje se da je lovorov list „moćan talisman“ finansijskog blagostanja, te i da će na ovaj način privući novac.

– Ako idete na važan sastanak, a posebno onaj koji se tiče vaših finansija, trebalo bi da držite u ruci (ili, u najgorem slučaju, u rokovniku) mirisni lovorov list. To će vam dati samopouzdanje i doneti sreću.”

– Da biste uvek imali novca u novčaniku, u njega treba staviti mali lovorov list – u tajni džep. To će privući nove novčanice.

Tradicionalno, lovorov list se koristi kao sedativ, analgetik, antiinflamatorno sredstvo. Listovi takođe imaju antibakterijska i antigljivična svojstva i snižavaju krvni pritisak i regulišu rad srca. Lovorov list se često koristi za lečenje nesanice, hroničnog stresa i promena raspoloženja.

Ako ste pod stresom ili ste loše raspoloženi, po narodnom verovanje samo treba da zapalite jedan ili dva lista ove čudotvorne biljke u aluminijumskoj šerpi u svojoj sobi ili kancelariji i ostavite 10 minuta.

Obavezno zatvorite sve prozore, držite posudu dalje od bilo čega zapaljivog. Dim trave će vam pomoći da opustite um i mišiće, osećaćete se opuštenije.

