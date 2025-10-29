Ljubav? Evo šta znači kada ste prosto opsednuti partnerom!

Osećaj kada se zaljubite do ušiju može biti kao vožnja na vrhuncu zabave, ali i kao divlji voz koji ne zna za kočnice. Ljudi su počeli da prate tu vrstu zaljubljenosti koja može pomalo da liči na ludilo. Sama reč za to je limerencija, a ako zvuči kao reč iz naučne fantastike, verovatno ste u pravu.

Ljubav u jednom smeru

To je kao da ste pod uticajem neke čudne droge, ali bez same droge. Nažalost, često se događa da se zaljubljenost pretvori u nešto što izgleda više kao opsednutost. Ljudi koji prolaze kroz ovo stanje često se ne mogu odvojiti od svog partnera ni na trenutak, a ceo svet se za njih svodi samo na tu jednu osobu.

Međutim, to se razlikuje od medenog meseca u vezi, kada su oba partnera zaljubljena jedno u drugo. Ovde se radi o jednostranoj zaljubljenosti, o nekom ko žudi za ljubavlju i pažnjom koju ne dobija u istoj meri. Ako mislite da zvuči kao holivudski scenario, verovatno ste u pravu, ali to je realnost mnogih ljudi.

Ova faza može trajati i duže od nekoliko meseci, čak i godina. I onda, umesto da se fokusirate na druge važne stvari u životu, vi ste potpuno zauzeti fantaziranjem o svojoj ljubavi i svakoj mogućoj interakciji s njom. To može biti kao da ste upali u lavirint emocija iz kojeg ne možete da izađete.

Koji su uzroci?

A kako do toga dolazi? Pa, mnogi smatraju da je to rezultat nekih stvari koje su se dešavale u detinjstvu. Ta želja za stvaranjem duboke veze s nekim može biti pokrenuta još u ranom detinjstvu, a kada dođete u ovu fazu, to je kao da je sve oduzelo vašu sposobnost racionalnog razmišljanja. Umesto toga, postajete zarobljenik sopstvenih misli i osećanja.

Ali šta ako to postane previše? Ako se osećate kao da gubite kontrolu nad sobom, možda je vreme da se osvrnete na svoj život i razmislite o tome šta je zaista važno. Možda ćete morati da se oslonite na svoje prijatelje i porodicu kako biste se izvukli iz tog lavirinta emocija. Zapravo, to bi mogla biti vaša najbolja šansa da ponovo pronađete ravnotežu u svom životu.

