Ljubivoje Ršumović: ‘Ovo je moj porodični recept za dugovečnost, ako radite ovo imaćete i dug život’

Ljubivoje Ršumović – ovo je moj porodični recept za dugovečnost, ako radite ovo imaćete i veoma dug život!

„Mislim da je lek za dušu i dugovečnost rad“

Prema istraživanjima, ljudi sa najdužim životnim vekom našoj zemlji su stanovnici Zlatiborskog okruga. Odakle je rodom i čuveni književnik i pesnik, Ljubivoje Ršumović. Rođen je u Ljubišu, 3. jula 1939. godine.

On je jedno prilikom na to rekao:

„Svedok sam svega toga. Mislim da onaj koji je to rekao, da je potpuno u pravu. Uvek smo spremni na šalu, a gde je šala, tu je i smejanja. Kažu da smejanje produžava život. To je narodna priča, ali mislim da ima istine u njoj“.

„Zlatibor ima specifičnu kombinaciju minerala u zemlji, pa samim tim u vodi i vazduhu. To je takozvana predominacija magnezijuma nad kalcijumom. Ona stvara lake negativne jone, a poznato je da su laki negativni joni dragoceni za metabolizam i hemopoetiku. To je grčka reč, odnosi se na stvaranje, obnavljanje krvi“, objasnio je pesnik.

Napomenuo je i to da redovno pije čaj od divlje kruške. Sam ga priprema i kako je objasnio, odličan je protiv visokog šećera i holesterola.

Recept za dugovečnost Ljubivoja Ršumovića

„Podaci pokazuju da žene žive duže od muškaraca, a mislim da je to zato što su kroz istoriju muškarci imali više briga nego žene. U Srbiji, muškarci su na neki način zaštitnici. Štite svoju suprugu i uopšte ženski svet odmenjuju u teškim poslovima. Mislim da je najvažnije za zdrav odnos prema životu – lišiti se briga. Nema kako, to čovek sam mora da donese odluku i da kaže sebi da će sve biti u redu. Ako je čovek pozitivan, a pogotovo ako je vedrog duha, onda mislim da je to pola posla“, rekao je Ljubivoje i dodao:

„Mislim da je lek za dušu i dugovečnost rad. Čoveka obaveze mogu da stignu, pritegnu i zabrinu. Ja volim obaveze zato što mogu da komandujem šta hoću da uradim. Vrlo je važno pomoći nekome. Ja svako jutro sednem za sto i prazan papir da napišem jednu pesmu“, otkrio je Ljubivoje Ršumović, prenosi mondo.

