Nikada ne ljubite bebe na ova mesta: Srpski pedijatar objasnio pravilo koje svaki roditelj mora da zna (video)

Ljubljenje beba deluje kao bezazlen dokaz nežnosti, ali krije ozbiljne rizike. Prekinite ovu naviku pre sledećeg zagrljaja!

Ljubljenje beba i dece u usta navika je koju mnogi roditelji smatraju prirodnim izrazom ljubavi. Međutim jedna scena iz ordinacije dr Saše Milićevića pokazuje drugu stranu ove bliskosti.

Tamo je nedavno ušla devojčica sa jarko crvenim tragom preko celog lica – majka ju je, sa upečatljivom šminkom na usnama, samo izljubila pre ulaska kod lekara.

Dok odrasli u tome vide nežnost, dečji imunitet se zapravo suočava sa pravom invazijom. Pljuvačka starijih krije mikroorganizme koji odraslom telu ne smetaju, ali se na decu prenose munjevitom brzinom i direktno ugrožavaju njihovo zdravlje.

Koji mikroorganizmi najbrže napadaju dečji imunitet?

Kada dođe do ovakvog direktnog kontakta, najbrže se prenosi herpes kod beba i niz upornih respiratornih agenasa. Osetljiv imunitet kod beba apsolutno nije spreman da podnese udar patogena sa kojima se roditelji susreću svakodnevno, a da toga nisu ni svesni.

Nije slučajno što pravila u porodilištima zabranjuju kontakt licem u lice. Zvanična medicina godinama unazad dokumentuje ono na šta lekari apeluju. Na primer, kako navodi studija objavljena u časopisu „Pediatrics“, istraživanje o prenosu neonatalnog herpesa potvrđuje da rutinski kontakti usnama doprinose razvoju teških kliničkih slika i izazivaju ozbiljne infekcije kod novorođenčadi. Suplementi tu ne pomažu apsolutno ništa.

Greška broj jedan leži u ukorenjenom ubeđenju da samo pacijenti sa temperaturom šire zarazu. U prvi mah to deluje nelogično, ali potpuno zaboravljamo da svako od nas nosi klice iako se oseća odlično. Naizgled bezazleno ljubljenje beba za dete može značiti dane provedene uz toplomer ili bolne ranice na licu.

Zbog čega poljubac u usne mora postati prošlost za svaku porodicu

Šta onda uraditi kada osetite snažnu potrebu da izgnjavite svoje dete nakon napornog radnog dana? Opcije su na dohvat ruke, a opasnost od ljubljenja praktično nestaje ako promenite metu. Dodir usnama u kosu ili na toplo teme glave pružiće mališanu istu količinu sigurnosti, dok krvotok ostaje zaštićen. Poznati pedijatar Saša Milićević redovno ponavlja ovakve instrukcije kao korisne savete za roditelje koji posećuju njegovu kliniku.

Problem nastaje kada se i rodbina uključi u takmičenje ko će više puta cmakati dete na porodičnom ručku. Tu morate povući jasnu granicu, bez obzira na to da li će se nečija svekrva uvrediti. Vaš zadatak je jačanje imuniteta deteta u prvim mesecima, a ne održavanje lažnog mira u kući.

Zato, kada se sledeći put sagnete nad krevetićem u želji da pokažete prisnost, zaustavite se pre nego što vaše usne dotaknu bebine.

Da li zaista vredi rizikovati nedelju dana noćnog bdenja zbog jedne sekunde zadovoljstva, ili ćete ipak pametnije izabrati mekane bebine obraze?

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