Ljude rođene na ova 4 datuma neizmerna sreća prati ceo život: Za Japance su ovi brojevi svetinja

U japanskoj tradiciji određeni dani u godini smatraju se posebno povoljnim za rođenje. Veruje se da oni koji dođu na svet tada nose sa sobom blagoslov uspeha, dugovečnosti i prosperiteta.

26. april — Umaio-no-hi

Ovaj datum povezuje se s božanskom energijom. Ljudi rođeni 26. aprila smatraju se talentovanim, naročito u oblastima tehnologije i umetnosti. Smatra se da imaju predispozicije da zablistaju u akademskom i preduzetničkom svetu.

5. maj — Tango-no-sekku (Kodomo no Hi)

Dan posvećen deci, posebno dečacima, simbolizuje snagu, odlučnost i liderstvo. Oni koji su rođeni 5. maja često se ističu svojom upornošću i sposobnošću da vode druge, što im otvara put ka uspehu u životu i karijeri.

23. jul — Choyo-no-sekku

Poznat i kao „Dan zvezda“, ovaj datum povezuje se s zaštitom od nesreća i donosi sreću u obrazovanju i poslu. Rođeni 23. jula obično imaju izražene liderske sposobnosti i uživaju u dobrom zdravlju.

5. avgust — Hassaku-no-sekku

Ovaj dan se slavi kao Dan žetve i simbolizuje plodnost i naporan rad. Ljudi rođeni 5. avgusta viđeni su kao vredni i istrajni, što im donosi obilje i stabilnost u profesionalnom životu.

Prema japanskoj tradiciji, rođenje na ovim datumima donosi posebnu sreću i otvara vrata ka uspehu i prosperitetu. Ove simbolične veze deo su bogate kulturne i astrološke baštine Japana, koja i danas inspiriše mnoge da veruju u moć datuma rođenja

