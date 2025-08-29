Ljude zbunio matematički zadatak za osnovce: Možete li vi da ga rešite? (foto)

Viralni matematički zadatak pojavio se na društvenim mrežama i odmah pokrenuo lavinu komentara. Objavio ga je profil @Mathclass88 na X platformi, a formulisano je sledeće pitanje: 72 ÷ 9 (4 + 4) = ?
Kako je sve počelo
Na beloj pozadini prikazana je jednačina i ponuđene četiri opcije odgovora: a) 1 b) 64 c) 72 d) 9
Mnogi su u komentarima odmah odabrali odgovor „1“, nesigurni kako tumačiti znakove deljenja i zagrade.
Zašto su se pojavile greške
Glavna zabuna proizilazi iz pravila o redosledu izvođenja matematičkih operacija (PEMDAS/BODMAS). Neki su pokušali prvo da pomnože 9 (4 + 4), a drugi su primenili preračunavanje zagrada na različite načine, što je dovodilo do kontradiktornih rezultata.
Pravi odgovor
Da biste došli do ispravnog rešenja, koraci su sledeći:
Izračunajte zagrade: (4 + 4) = 8
Podelite: 72 ÷ 9 = 8
Pomnožite dobijene vrednosti: 8 × 8 = 64
Dakle, tačan odgovor je opcija b) 64.
Važnost ovakvih zagonetki
Ovaj primer pokazuje koliko je važno razumeti osnovna pravila matematike i dosledno ih primenjivati. Čak i jednostavne jednačine mogu zbuniti ukoliko redosled operacija nije jasan, pa je dobro vežbati i objašnjavati koncepte kako bismo izbegli greške.
Da li biste vi odmah pogodili odgovor, ili biste i vi nakratko zastali razmišljajući?
