Ljude zbunio matematički zadatak za osnovce: Možete li vi da ga rešite? (foto)

Viralni matematički zadatak pojavio se na društvenim mrežama i odmah pokrenuo lavinu komentara. Objavio ga je profil @Mathclass88 na X platformi, a formulisano je sledeće pitanje: 72 ÷ 9 (4 + 4) = ?

Kako je sve počelo

Na beloj pozadini prikazana je jednačina i ponuđene četiri opcije odgovora: a) 1 b) 64 c) 72 d) 9

Mnogi su u komentarima odmah odabrali odgovor „1“, nesigurni kako tumačiti znakove deljenja i zagrade.

Zašto su se pojavile greške

Glavna zabuna proizilazi iz pravila o redosledu izvođenja matematičkih operacija (PEMDAS/BODMAS). Neki su pokušali prvo da pomnože 9 (4 + 4), a drugi su primenili preračunavanje zagrada na različite načine, što je dovodilo do kontradiktornih rezultata.

Pravi odgovor

Da biste došli do ispravnog rešenja, koraci su sledeći:

Izračunajte zagrade: (4 + 4) = 8

Podelite: 72 ÷ 9 = 8

Pomnožite dobijene vrednosti: 8 × 8 = 64

Dakle, tačan odgovor je opcija b) 64.

Važnost ovakvih zagonetki

Ovaj primer pokazuje koliko je važno razumeti osnovna pravila matematike i dosledno ih primenjivati. Čak i jednostavne jednačine mogu zbuniti ukoliko redosled operacija nije jasan, pa je dobro vežbati i objašnjavati koncepte kako bismo izbegli greške.

Da li biste vi odmah pogodili odgovor, ili biste i vi nakratko zastali razmišljajući?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com