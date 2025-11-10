Ljudi koji ovo rade noću spavaju bolje od drugih

Otkrijte jednostavan noćni ritual za bolji san koji smiruje um, smanjuje stres i pomaže da zaspite brže nego ikada.

Kada se uvučete ispod čaršava, vaše telo zauzima veoma specifičan položaj: to je gotovo automatski. Međutim, ljudi koji uspeju da zaspe bez prevrtanja i brojanja ovaca, imaju jednu naviku koja im olakšava san. Spavaju sa jednom nogom van čaršava, što se detetu kakvo ste bili ne bi dopalo

Jedno stopalo van čaršava, savršen položaj

Postoje ljudi koji vole da budu ušuškani do milimetra, čak skoro kao burito, u svojim čaršavima. Ali ima i onih koji provuku stopalo ili nogu kroz njih. Ležeći na stomaku ili u fetalnom položaju, uvek im viri deo tela i ostaje otkriven. Kao dete, nikada ne biste imali hrabrosti da otkrijete čak ni prst, iz straha da će ga čudovište ispod kreveta to gricnuti za večeru.

Pa ipak, kao odrasla osoba, to radite gotovo mehanički. Ujutru zateknete stopalo preko ivice van čaršava. I to nije samo rezultat nemirne noći. To je jednostavno genijalnost ljudskog tela na delu. Dok tonete u san, temperatura vašeg tela prirodno pada za oko jedan stepen. Ne mnogo, rekli biste, ali dovoljno da vas ohladi. Ali sa ćebetom preko leđa, ovaj dobro uigran mehanizam traje duže.

„Ako se ovaj pad temperature ne dogodi, biće teže zaspati i odmor će biti pogođen, jer je pokazano da to dovodi do manje dubokog sna i više buđenja“, objašnjava Elena, španska farmaceutkinja koja deli savete na TikToku. Da biste olakšali hlađenje, stoga ćete instinktivno izbaciti nogu napolje ili je pomeriti ka još uvek hladnom delu kreveta.

Daleko od toga da je opsesivno-kompulzivni poremećaj, to je fiziološki refleks

Spavanje sa jednom nogom van čaršava nije čudno. To nije površan gest koji se nasumično izvodi tokom noći. Naprotiv, to je fiziološki refleks. U krajnjoj liniji, vaše telo jednostavno pokušava da reguliše svoju temperaturu. A ovaj polupokriveni položaj je efikasniji od mlazeva ventilatora.

„Ekstremiteti, poput stopala i ruku, igraju ključnu ulogu u odvođenju toplote zahvaljujući svojoj gustoj vaskularnoj mreži i slaboj mišićnoj izolaciji“, objašnjava dr Žerald Kiržek za Doctissimo.

Alternativa spavanju pokrivenom bez umiranja od vrućine

U spavaćim sobama uglavnom postoje dve različite preferencije. Postoje ljudi koji se čvrsto drže svojih čaršava, čak i kada je soba vruća kao sauna, a postoje i drugi koji se oslobađaju svih glomaznih slojeva, uključujući pidžame.

Spavanje sa jednom nogom van čaršava je dobro rešenje za one koji vole da osete prisustvo tekstila na svom telu, ali ih vrućina brzo preplavi. Na ovaj način možete ostati u svojoj udobnoj jazbini i uživati u spontanom povetarcu. Izbacivanje noge napolje je pronalaženje suptilne ravnoteže između sigurnosti i slobode, između udobnosti i svežine.

Zato večeras pustite svoje stopalo da uradi svoje. Dajte mu malo vazduha, malo slobode. I ko zna? Možda vas to direktno odvede do mekše, hladnije, osvežavajuće noći. Baš ono što vam treba. Još jedan mali savet: nemojte pregrejati svoje udobno gnezdo pre nego što legnete.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com