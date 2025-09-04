Ljudi koji žive preko 100 godina imaju jednu zajedničku naviku – evo o čemu se radi

Naučnici su analizirali živote stogodišnjaka širom sveta i otkrili da postoji jedan faktor koji se dosledno pojavljuje kod svih – i to nije genetika, dijeta ili vežbanje.

Istraživanje je obuhvatilo ljude iz tzv. „plavih zona“ – regiona poznatih po visokom broju stogodišnjaka, poput Okinave u Japanu, Sardinije u Italiji i Ikare u Grčkoj. Iako se stilovi života razlikuju, svi ispitanici imaju jednu ključnu zajedničku osobinu: snažan osećaj svrhe.

„Ikigai“, „plan de vida“ i druge filozofije

U Japanu se ta životna filozofija naziva „ikigai“ – razlog zbog kog ustajete ujutru. Na Sardiniji, to je „plan de vida“. Bez obzira na naziv, svi ispitanici imaju jasno definisan osećaj zašto žive, šta ih ispunjava i kako doprinose zajednici. Ova unutrašnja motivacija pokazala se kao snažan faktor za dug i zdrav život.

Svrha kao lek protiv stresa

Osobe sa izraženim osećajem svrhe imaju niži nivo stresa, bolju emocionalnu stabilnost i veću otpornost na bolesti. Naučnici veruju da upravo ta mentalna snaga doprinosi fizičkom zdravlju i dugovečnosti. Svrha ne mora biti velika – može se odnositi na brigu o porodici, volontiranje, umetnost ili jednostavno uživanje u svakodnevnim ritualima.

Zaključak istraživanja

Iako zdrava ishrana, fizička aktivnost i socijalna povezanost igraju važnu ulogu, osećaj svrhe se izdvaja kao univerzalni faktor među onima koji žive preko 100 godina. To je podsetnik da dug život ne zavisi samo od tela – već i od duha.

