Ljudi ovakvih osobina retko napreduju na poslu: Jeste li i vi takvi?

Određeni tipovi ličnosti imaju tendenciju ka dobijanju boljih prilika na poslu od drugih.

Međutim, postoji šest tipova zaposlenih ljudi koji gotovo uvek budu preskočeni kada se dele „bonusi“.

Brbljivci

Naravno, dobri komunikatori često dobijaju pozitivnu pažnju od svojih nadređenih. Međutim, ako vaša definicija „dobre komunikacije“ uključuje širenje glasina i provođenje slobodnog vremena u ogovaranju saradnika, vrlo brzo ćete postati nepoželjni na poslu.

Beskičmenjak

Dok efikasni radnici nastoje da udovolje zahtevima svojih menadžera kad god je to moguće, slabiji ljudi koji ne znaju da se postave često dobijaju mnogo više zadataka i obaveza nego što mogu da podnesu. Njihov stav pokazuje da nisu sposobni da vode posao, jer kako će da upravljaju poslom i vremenom drugih, kad to ne mogu da urade sami za sebe?

Rođeni pesimisti

Zaposleni koji neprestano odbijaju predloge svojih kolega, koji se redovno žale, a ne nastoje da poboljšaju svoju situaciju i retko imaju pozitivnu reč za bilo koga ili bilo šta u kancelariji, neće moći da zarade poštovanje ni razumevanje svojih menadžera. Samim tim i moguća napredovanja postaju nemoguća.

Večita žrtva

Važan deo kod dobrog „timskog igrača“ uključuje preuzimanje odgovornosti za svoje greške i sagledavanje slabosti kroz realistične „naočare“. Ako se ponašate kao večita žrtva, uvek okrivljujući druge za propuštene rokove ili loše radne rezultate, teško ćete dobiti poverenje svojih kolega i nadređenih.

„Pobesneli Maks“

Besni ispadi stvarno nisu prihvatljiv način ponašanja kod bilo koga starijeg od pet godina. Ali neki zaposleni to jednostavno ne mogu da shvate, pa svoje frustracije ispoljavaju na svojim kolegama, a ponekad i na nadređenima. Sa druge strane, menadžeri koji imaju problem da kontrolišu svoje emocije stvaraju kulturu straha u kancelariji, koja se obično pretvori u toksičnu atmosferu. To daje loše rezultate i stvara želju kod zaposlenih da beže glavom bez obzira.

Sveznalica

Poslodavci svakako traže obrazovane radnike sa interesovanjem za učenje i razmenu informacija. Međutim, ako redovno ispravljate svoje kolege ili se postavljate tako kao da su vaše ideje i strategije mnogo prosvetljenije od ideja vaših kolega (bez ikakvih dokaza koji potvrđuju to uverenje), ili tako da svima treba da bude jasno da se smatrate najpametnijom osobom u kancelariji, verovatno ćete odbiti svoje neposredne saradnike i nadređene, slabeći tako svoj status kada dođe vreme za dodelu bonusa i napredovanje.

