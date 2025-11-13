Evo šta je mudri monah rekao – njegove reči su poput zvezda na tamnom nebu, vodiči kroz dubine ljudskog iskustva.

Ljudi sa ovim osobinama su siromašni i ne žive dugo – evo šta je jedan svetogorski monah rekao za sreću a i uspeh.

U srcu mistične Svete Gore, monah Simeon Atonski iskovao je mudrosti koje oblikuju naše razumevanje života. Njegove reči su poput zvezda na tamnom nebu, vodiči kroz dubine ljudskog iskustva. Za svetogorskog mudraca, prava bogatstva nisu u materijalnom, već u duhovnom.

Evo nekih bisera njegove mudrosti:

1. Najređa veština: Darivanje. U darivanju pronalazimo pravo bogatstvo.

2. Najbolja veština: Praštanje. U praštanju pronalazimo istinsku slobodu.

3. Najteža veština: Ćutanje. U ćutanju nalazimo mir uma.

4. Najvažnija veština: Postavljanje pitanja. U postavljanju pitanja otkrivamo istinu.

5. Najmudrija veština: Slušanje. U slušanju nalazimo istinsku bliskost.

6. Najneprijatnija navika: Taština.U taštini gubimo suštinu.

7. Najštetnija navika: Brbljivost. U brbljivosti gubimo reči značenja.

8. Najjača osoba: Onaj koji razume istinu. U istini nalazimo snagu.

9. Najslabija osoba: Onaj ko sebe smatra jakim. U samopoštovanju gubimo pravu snagu.

10. Najpametnija osoba: Onaj ko pazi na svoje srce. U srcu pronalazimo pravi put.

11. Najopasnija zavisnost: Zavisnost od tela. U zavisnosti gubimo duhovnu slobodu.

12. Najsiromašnija osoba: Onaj ko voli novac. U ljubavi prema bogatstvu gubimo pravo bogatstvo.

13. Najbliži Bogu: Milosrdni. U milosrđu nalazimo bliskost sa svetim.

14. Otpor nevolji: Snaga radosti.U radosti nalazimo otpornost na životne izazove.

15. Otpor patnji: Strpljenje. U strpljenju nalazimo snagu da podnesemo teret patnje.

16. Znak zdrave duše: Vera. U veri nalazimo sigurnost.

17. Znak bolesne duše: Beznađe. U beznađu gubimo put ka svetlosti.

18.Znak pogrešnog rada: Frustracija. U frustraciji gubimo svrhu.

19. Znak dobrih dela: Smirenost uma. U smirenosti nalazimo mir.

20. Osoba koja nikada neće umreti: Onaj ko voli druge. U ljubavi prema drugima nalazimo besmrtnost duše.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com