Ljudi sa ovom krvnom grupom najduže žive: Veoma retko dobijaju srčani ili moždani udar

Krvna grupa utiče na celokupno zdravlje, tako i na dugovečnost. Istraživanja pokazuju da ljudi sa ovom krvnom grupom žive najduže, jer imaju manji rizik od najopasnijih bolesti.

Jedna krvna grupa je najotpornija na bolesti, pa ljudi sa ovom krvnom grupom su prilično zdravi. Reč je o krvnoj grupi 0, koja se zbog toga smatra najdugovečnijom. Naime, dokazano je da osobe sa krvnom grupom 0 imaju manji rizik da obole od kardiovaskularnih bolesti, kao što su moždani i srčani udar, piše Diario AS.

Retko dobijaju srčani i moždani udar

Jedan od razloga koji su do sada otkriveni, a zbog kojih je krvna grupa 0 najzdravija je taj što krv ove grupe sadrži manje molekula koji mogu da izazovu zgrušavanje krvi. Ali može da izazove i srčane i moždane udare izazvane krvnim ugrušcima.

Otpornost na najopasnije bolesti znači veću šansu za dug život.

– Čini se očiglednim da je izbegavanje bolesti deo strategije dugog života – rekao je Stjuart Kim, profesor na Katedri za biologiju i genetiku Univerziteta Stenford, predstavljajući rezultate istraživanja svog tima pre nekoliko godina.

Geni utiču na brzinu starenja

U potrazi za tajnom dugovečnosti, istraživali su gene 800 stogodišnjaka i 5.400 osoba od oko 90 godina. Tada su otkrili da su varijacije u četiri gena veoma važne za brzinu starenja:

CDKN2B, koji igra važnu ulogu u deobi ćelija

ABO, koji se odnosi na vrstu krvne grupe

APOE, koja utiče na sklonost organizma da razvije Alchajmerovu bolest

SH2B3, koji produžava život ljudima i vinskim mušicama.

Kako su objasnili, ustanovili su da se određene varijacije gena češće javljaju kod ljudi koji žive sto godina, ali kada je krvna grupa u pitanju – bila je nulta krvna grupa.

