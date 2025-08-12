Ljudi u neverici gledaju fotografiju s letovanja iz doba SFRJ: Jedan detalj svima upada odmah u oko

Ljudi širom bivše Jugoslavije često su nostalgični za prošlošću, prisećajući se načina života, hrane, mode, filmova, muzike i trendova koji su obeležili to doba. Na društvenim mrežama korisnici su se nedavno prisetili kako je bilo letovanje u bivšoj Jugoslaviji, a čini se da je bilo mnogo drugačije nego danas.

Na Fejsbuk stranici „Nostalgija“ podeljena je fotografija sa jedne plaže u Hrvatskoj iz 80-ih godina prošlog veka. Ova slika prikazuje ljude koji su tada bili bezbrižni, opušteni i bez kompleksa. Na slici nema ležaljki, a mnogi nemaju ni peškire. Internet nije postojao, svi su se družili i ćaskali jedni sa drugima, stvarajući harmoničnu atmosferu bez stresa i takmičenja za najbolje mesto na plaži ili čak plaćanja ulaska na plažu.

Fotografija je prikupila preko 1600 lajkova i brojne komentare sličnog tona. Komentatori primećuju da je sve bilo opuštenije i da plaže nisu bile samo još jedan način da se zaradi. Sve plaže su bile dostupne svima, a „ucenjivati“ turiste ležaljkama bilo je nezamislivo.

‘Bilo je mesta za sve’

Jedan korisnik je napisao: „Izađeš iz mora, i legneš mokar u pesak. Za čudo, preživiš.“ Drugi je dodao: „Bez ležaljki, bez suncobrana, i ja sam tako provodio leto i bilo je super.“

Komentari su bili beskrajni: „Nema peškira, nema ležaljki, nema faktora 50, nema kišobrana. Njih četvoro sede na jednom malom dušeku, nije tesno, pričaju, smeju se, druže se, usredsređeni jedno na drugo, zadovoljni i zahvalna neka nekadašnja i prošla vremena, humanija i bogatija, nekako nestvarna kao na razglednici.“

Jedan korisnik je to sumirao rečima: „Pesak bez ležaljki i suncobrana, more je bilo važno, a sunce i zadovoljstvo“.

Mnogi se slažu da su, iako nisu imali mnogo, bili zadovoljni. „Bilo nam je lepo, nikad više taj opušten i normalan život. Nije nam bilo dovoljno ali smo bili zadovoljni“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Bilo je mesta za sve, ne samo za one sa dubokim džepovima, i nije bilo ležaljki ili suncobrana“.

Da li je bilo bolje ili gore, ostavljamo vama da procenite.

