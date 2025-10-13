Loš san, umor i razdražljivost? Ova večernja navika je tihi ubica za vaš mozak

Donosi loš san – ova večernja navika je tihi ubica za vaš mozak.

Ne spavajte ispred ekrana televizora ili monitora

Spavanje ispred ekrana, poput televizora, može imati negativne posledice na kvalitet sna i opšte zdravlje. Veštačka svetlost koju emituju ekrani može poremetiti prirodni ciklus spavanja i budnosti, čime se smanjuje proizvodnja melatonina, hormona koji je ključan za regulisanje sna. Ovo može dovesti do problema poput lošeg sna, smanjene koncentracije i memorije, kao i povećanog rizika od bolova u leđima i vratu zbog neudobnih položaja tokom spavanja.

Pred spavanje TV treba da bude isključen

Pored toga, gledanje televizije ili drugih ekrana pre spavanja može držati mozak aktivnim, otežavajući vam da se opustite i zaspite. Ovaj nedostatak sna može dalje otežati učenje, fokusiranje i razumevanje informacija tokom dana. Takođe može negativno uticati na vaše međuljudske odnose, jer nedostatak sna može uzrokovati razdražljivost i umor, otežavajući vam da kvalitetno provodite vreme sa drugima.

Šta je još dobro uraditi?

Da biste poboljšali kvalitet sna, stručnjaci preporučuju izbegavanje svetla ekrana pre spavanja, ustajanje iz kreveta ako ne možete zaspati nakon 20 minuta, izbegavanje gledanja na sat tokom noći, kao i primenu tehnika disanja ili meditacije za smirivanje uma. Osim toga, slušanje opuštajuće muzike može vam pomoći da se opustite i lakše zaspite.

