Ludi ruski pilot: MiG-om je proleteo ispod mosta (foto)

Bila je to 1965. godina, sredina buntovne decenije kad je bilo popularno protiviti se pravilima, pa čak i onda kada je to bilo opasno. Ili bolje rečeno čak ludo.

Upravo takav je bio sovjetski pilot Valentin Privalov koji je uspeo da izvede neverovatan i dotad nezamisliv poduhvat – proleteti ispod mosta u avionu. I to ne bilo kakvom avionu, već vojnom MiG-u 17.

Mesto događaja bio je most na reci Ob u zapadnom Sibiru. Luk mosta bio je visok svega 30 metara, a širok negde oko 120 pa se nijedan pilot pri zdravoj pameti ne bi usudio da se proleti ispod njega u mlaznom borcu. Međutim, Valentin nije bio bilo kakav pilot, već neustrašivi zafrkant.

Sam su događaj opisali svedoci koji su mu prisustvovali, iako se u nekoliko navrata kasnije sumnjalo u verodostojnost slavne fotografije tog podviga.

Ipak, priča ostaje. Bio je to sunčan dan 4. jun 1965., a Privalov je proleteo pod središnjim delom Komunalnog mosta u Novosibirsku. Obala reke bila je prepuna šetača, turista koji su tamo došli na odmor, ali i vojnika iz obližnje baze koji su došli da uživaju na suncu, piše Vintage News.

Potom se, iznenada, na nebu ukazao srebrni mlaznjak, a bilo je očigledno da izvodi neke akrobacije. Svi su bili zadivljeni, pogleda uprtih u visine. Odjednom je avion naglo počeo da se spušta, i pre nego je iko to shvatio, prošao je ispod mosta. Bio je to čin veličanstvene veštine, jer nikad pre nije bio viđen let MiG-a s toliko preciznosti.

U izveštajima je navedeno da je Privalov to učinio na sopstvenu inicijativu i bez ikakvih naloga. Zvezda pilot to je poželeo da učiniti samo zbog slave i demonstracije letačkih sposobnosti. Mnoštvo ljudi okupljenih na mostu počeli su spontano da tapšu, ali Privalov nadređeni nisu bili presrećni. Dobio je suspenziju.

To ga je skoro koštalo karijere u sovjetskom ratnom vazduhoplovstvu. Pretila mu je disciplinska mera, ali sam ministar obrane, Maršallov Rodion Malinovski, je njegov poduhvat video kao dobru reklamu vojske. Ljudi su bili zadivljeni, a priča o tome šta je uradio proširila se celim SSSR-om.

