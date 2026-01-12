Magle vam se naočare zimi? Jedna stvar koju svi imamo odmah će rešiti problem (VIDEO)

Stručnjakinja za čišćenje Ann Russell podelila je korisnu tehniku za sprečavanje zamagljivanja naočara, koristeći ono što svi imamo u kući

Magle vam se naočare? Jedna stvar koju svi imamo u kući će odmah rešiti problem

Jednostavno rešenje koje sprečava zamagljivanje naočara

Hladniji dani često zadaju muke onima koji nose naočare, jer se stakla stalno zamagljuju, što zahteva neprestano brisanje. Međutim, postoji jednostavan trik koji može rešiti ovaj problem.

Stručnjakinja za čišćenje Ann Russell podelila je korisnu tehniku za sprečavanje zamagljivanja naočara, koristeći proizvode koje većina nas ima u kući, prenosi klix.ba.

Ovaj problem posebno pogađa one koji su tek počeli da nose naočare, pa je Ann na svom TikTok profilu odlučila da pomogne jednoj od svojih pratilja koja je tražila savet o tome kako izbeći zamagljivanje prilikom naglih promena temperature, poput kuvanja ili ulaska u topliju prostoriju.

Kako da vam se naočare ne magle

Russell je objasnila da običan deterdžent za sudove može sprečiti zamagljivanje naočara, a isti trik može se primeniti i na ogledalima.

Dovoljno je naneti samo kap deterdženta sa obe strane stakala i zatim ih pažljivo ispolirati. Potom ih treba prebrisati suvom i čistom krpom od mikrofibera ili mekim papirnim ubrusom.

Međutim, neki komentatori su upozorili da ovaj trik nije pogodan za sve tipove naočara. Konkretno, ne bi trebalo koristiti deterdžent za sudove na staklima s antirefleksnim premazom, jer može oštetiti površinski sloj. Takođe, papirni ubrusi mogu izazvati sitne ogrebotine, pa su bolji izbor krpice za naočare ili mekana pamučna tkanina.

