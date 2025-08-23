Majka ili otac? Evo ko zapravo „daje“ krvnu grupu detetu – mnogi greše!

Mislite da krvnu grupu dete dobija od majke ili oca? Istina je mnogo zanimljivija – i menja sve što ste mislili o genetici.

Da li ste ikada sedeli za kuhinjskim stolom i pitali se: „Od koga sam ja nasledio svoju krvnu grupu – od mame ili tate?“ Ako ste mislili da je to jednostavno pitanje, spremite se za iznenađenje. Odgovor je zapravo mnogo kompleksniji nego što zvuči – i ne, ne zavisi samo od jednog roditelja.

Kako se krvna grupa nasleđuje – nije baš kao boja očiju

Krvna grupa se određuje kombinacijom gena koje dobijamo od oba roditelja. Sistem koji se koristi zove se ABO, a tu su i Rh faktor (pozitivan ili negativan). Svaki roditelj nosi dva gena za krvnu grupu, a dete nasleđuje po jedan od svakog. To znači da krvna grupa deteta može biti potpuno drugačija od krvne grupe bilo kog roditelja – ali uvek u okviru mogućih kombinacija.

Na primer, ako jedan roditelj ima krvnu grupu A, a drugi B, dete može imati A, B, AB ili čak O – sve zavisi od genetske kombinacije. Dakle, ne postoji pravilo da se krvna grupa „nasleđuje“ direktno od majke ili oca.

Šta to znači za vas – praktično i emotivno

Ova informacija nije samo zanimljiva za porodične rasprave – može biti važna i za medicinske situacije, kao što su transfuzije, trudnoća ili planiranje porodice. Rh faktor, na primer, može izazvati komplikacije ako majka ima negativan, a dete pozitivan Rh – zato se krvna grupa proverava u ranoj trudnoći.

Ali tu je i ona emotivna dimenzija: saznanje da krvna grupa dolazi iz kombinacije oba roditelja može biti lep podsetnik da smo svi spoj dve priče, dva karaktera, dva sveta.

Mitovi koje treba zaboraviti

Mnogi veruju da se krvna grupa „nasleđuje“ od dominantnijeg roditelja, ili da majka automatski prenosi svoju. To jednostavno nije tačno. Genetika ne zna za autoritet – zna samo za kombinacije.

Zato sledeći put kad neko kaže: „Imaš krvnu grupu kao tata“, možete sa osmehom reći: „Možda… ali to je samo deo slagalice.“

