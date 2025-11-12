Majka pobesnela zbog komentara učiteljice ispod detetovog zadatka: Ko je u pravu? (foto)

Komentar ove učiteljice ispod zadatka mnoge ljude razbesneo s razlogom.

Nisu dva deca u školi u mogućnosti da odmah savladaju sve što učitelj i nastavnici predaju, i to je sasvim u redu. Tim učenicima je možda potrebna dodatna pomoć ili reči podrške, ali to ova učiteljica nažalost nije shvatila.

Učenikovo pisanje ocenila je komentarom „Užas!“. Ipak, vrlo lako je moguće da je reč o obliku disgrafije, odnosno nemogućnosti svladavanja veštine pisanja.

Kad je mama učenika videla šta je bio komentar učiteljice na zadatak njenog deteta, odlučila je da ispod napiše posebnu poruku za nju.

„Ovako se ne daje volja za školu. U moje vreme pisalo se: „Nije dobro, vežbaj“. A užas je za nastavnicu koja je ovo napisala jer ovo je vaš posao da učite decu, a ne moj“, napisala je izrevoltirana majka ispod detetovog zadataka.

Da li je u pravu – procenite sami.

