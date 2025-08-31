Majstori preljube: Muškarci u ovim zanimanjima će vas najverovatnije varati gde god stignu

Nedavno istraživanje Instituta za porodične studije otkrilo je da su muškarci na visokim funkcijama i oni koji su nezaposleni najskloniji neveri. Čak 18 % menadžera, direktora i lekara priznaje da je prevarilo partnerku, dok među nezaposlenim muškarcima od 25 do 54 godine taj procenat raste na 20 %.

Visoke pozicije i veći rizik

Prema profesorki Gurit Birnbaum, osećaj moći i uticaja može učiniti da se uspešni muškarci osećaju kao da imaju veći izbor i izvan veze. To ih, navodno, podstiče da eksperimentišu i tragaju za potvrdom sopstvene vrednosti kroz afere, verujući da im veza ne može pružiti ono što njihova pozicija donosi.

Nesigurnost nezaposlenosti

S druge strane, nezaposlenost kod muškaraca stvara osećaj inferiornosti i sumnje u sopstvenu vrednost. Oni to često pokušavaju da nadoknade tako što traže uzbuđenje ili emotivno ispunjenje van postojeće veze, a to znatno povećava rizik od nevere.

Kako prepoznati znake prevare

Profesionalni savetnici upozoravaju na nekoliko ključnih pokazatelja preljube:

Partner iznenada krije telefon ili stavlja lozinke na aplikacije.

Odbija da deli lokaciju ili izbegava zajedničke objave na društvenim mrežama.

Komunikacija postaje naporna, utišan ili odsutan je dok ste zajedno.

Otvoren razgovor i povratak poverenja ostaju najbolji način da se razreše sumnje i obnove temelji veze.

