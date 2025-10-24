Malo poznati WhatsApp trik: Kako pročitati celu poruku bez otvaranja aplikacije

Ako vam stalno “plave kvačice” i osećaj da odmah morate odgovoriti donose stres, ovaj WhatsApp trik poruka bez otvaranja može vam doneti veliko olakšanje. Naime, postoji jednostavan način da pročitate poruku na WhatsApp-u bez da je zvanično otvorite. .

Kako funkcioniše za Android korisnike

Ako koristite Android, možete iskoristiti widget aplikacije kako biste „izvukli“ ceo tekst poruke na početni ekran telefona. Prvo, dugo pritisnite početni ekran i odaberite opciju Widgeti. Zatim potražite widget “4 x 2 WhatsApp” i postavite ga na željenu početnu stranicu. Kada ga dodate, možete ga povući i povećati — i tada će se prikazivati sve nepročitane poruke direktno na ekranu.

Tako možete pročitati ceo sadržaj poruke, a da ne otvorite aplikaciju – dakle, pošiljaocima neće biti prikazano da ste je videli.

Opcija za iPhone korisnike

Ako koristite iPhone, sistem widgeta kao na Androidu možda nije dostupan na isti način. Međutim, možete smanjiti pritisak koristeći drugačiji način: u aplikaciji WhatsApp idite u Settings > Privacy, i tu onemogućite prikaz plavih kvačica za pročitane poruke.

Imajte na umu da ova opcija ne funkcioniše za grupne razgovore niti za glasovne poruke — potvrde i dalje mogu biti vidljive.

Zašto je ovo korisno?

Pomaže vam da smanjite osećaj „moram odmah odgovoriti“ kada primite poruku.

Možete proceniti sadržaj i odgovoriti kada budete spremni.

Pruža više prostora za razmišljanje i manje pritiska.

Za korisnike koji često dobijaju poruke na poslu ili u grupama, može biti posebno korisno

