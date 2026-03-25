Mama otkrila odličan trik kako da beba ne padne s kauča, video ima milion i po pregleda (video)

U ovom video mama otkrila odličan trik kako da beba ne padne s kauča i izazvala oduševljenje na mrežama. Video ima milion i po pregleda.

Lila Night, mlada mama otkrila na TikTok profilu odličan trik o tome kako sprečiti da beba padne s kauča. Kako je objasnila u objavi, razmišljala je kako da osigura bebu na kauču. Dosetila se odličnog rješenja. Pomerila je jedan od jastuka u uglu kauča, dobro ga očistila. Na njega je zatim stavila ćebe i veliku plišanu hobotnicu.

‘Danas sam svojoj bebi odlučila da napravim kutak za igranje na ugaonoj garnituri jer je već naučila da se otkotrlja s nje. Stvarno mislim da bi ovo trebalo da isprobate ako imate bebu koja voli da se igra na kauču. Biti mama znači razmišljati na pametniji način, a ne otežavati si život“, objasnila je u objavljenom videu koji je u nekoliko dana postao viralan.

“Ovo je odlična ideja. Svaka čast, ovo me motiviše da kupim ugaonu garnituru i rodim još jedno dete“, samo je jedan od mnogih pozitivnih komentara.

