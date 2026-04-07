Mame su izabrale: 10 najlepših imena za dečake

Za većinu budućih roditelja odabir imena za dete uopšte nije lak zadatak. Pored toga, izuzetno je i odgovoran. Mame su izabrale ovih 10 imena kao najlepše.

Neki roditelji preferiraju neobična, a neki tradicionalna imena. Kako god, proverite da li se slažete sa ovom listom najlepših muških imena?

Luka – jedno od najčešćih u Srbiji

Kako je u „korenu“ imena Luka reč grčkog porekla „luks“, koja se prevodi kao „sjaj; svetlost“, ime ima značenje – „onaj koji donosi svetlost“; „sjajan“; „onaj koji obasjava radošću i svetlom“.

Poznato je da je ime Luka vezano i za ličnost iz „Biblije“, Luku Jevanđelistu, te se iz tog razloga i pretpostavlja da su dečaci ovog imena predodređeni da donesu svojim rođenjem u porodicu i u svoj dom – „milost; blagost; dobrotu; svetlost i pravdu“.

Posebno interesantno i pomalo neobično muško ime za koje nema toliko podataka po pitanju porekla. U principu, svi izvori potvrđuju da Relja vodi poreklo od slavenosrpskom imena Hrebljan.

Samo značenje se dovodi u vezu sa glagolima „žuriti“, „hrliti“, pa bi simbolika za Relju bila – onaj ko grabi napred!

Lazar – veoma često

Definitivno veoma često muško ime kod nas! I sa razlogom – zvučno je i ima istorijsku konotaciju jer odmah asocira na cara Lazara.

Potiče od staro-hebrejske reči Eleazar, a kada je njeno značenje u pitanju – smatralo se da se ovo ime nose oni uz koje je uvek Bog, i koji su posebno nadareni i sve im polazi od ruke. Smatralo se da će dečaci koji se zovu Lazar u životu biti prave vođe.

Andrej – najčešće poslednjih godina

Možda i najčešće muško ime kod nas tokom poslednjih godina. Ime Andrej vodi poreklo od grčkog imena „Andreas“, a smatra se da su dečaci sa ovim imenom najhrabriji, najsposobniji i da su naročito smeli u odnosu na druge.

Aleksej – sve učestalije

Slovenski oblik imena Alexis. Od grčkog imena Alexis u značenju „pomagač“ ili „branilac“, izvedeno od grčkog alexo u značenju „braniti, pomagati“. Ovo je bilo ime grčkog pesnika iz 3. veka pre nove ere, a takođe i nekoliko svetaca.

Upotrebljava se donekle naizmenično sa srodnim imenom Alexius, koje je nosilo pet vizantijskih careva. U engleskom govornom području češće se koristi kao žensko ime. Ovo ime poslednjih godina postaje popularno i sve je učestalije.

Konstantin – tradicionalno slovensko i srpsko ime

Iako se lično muško ime Konstantin, dosta često „prisvaja“ kao tradicionalno slovensko i srpsko ime i veoma je popularno u našoj zemlji, i jedno je od retkih imena koje ima konstantnost ili pak „trajnost“ kroz decenije i vekove, ovo ime je ipak latinskog i grčkog porekla, a što će biti dalje i još detaljnije opisano u nastavku teksta.

Značenje imena Konstantin je najčešće – „onaj koji je stabilna osoba“; „onaj koji je jak“; „osoba koja je čvrsta kao stena“; „onaj koji je nepokolebljiv i istrajan“; „onaj koji je osoba na koju se svi mogu osloniti“; „onaj kome se sve može poveriti“; „čuvar“; „stabilnost“; stalnost“; „rutina“.

Viktor – znači pobedu

Roditelji dečaka se takođe sve više odlučuju da im daju ime Viktor – ime za koje svi znamo da je njeno značenje pobeda. Smatra se jednim od starijih imena, a poreklo vodi direktno iz latinskog jezika.

Dakle, dečak koji se zove Viktor je, u simboličnom smislu, rođen da bude pobednik.

Maksim – tradicionalno kraljevsko ime

Maximilian je bilo tradicionalno kraljevsko ime među Habsburgovcima u Austro-Ugarskoj, a takođe i u Bavarskoj. U literaturi se pojavljuje kao suprug Rebeke u istoimenom romanu, a takođe i u romanu „Grof od Monte Krista“.

Maksim u doslovnom prevodu znači „najveći“. Iako mnogi misle da je poreklo ovog imena rusko, istina je da je Maximus prvobitno bio latinska počasna titula koja se dodeljivala uspešnim vojnim zapovednicima. Ovo ime je poslednjih godina omiljenije među roditeljima.

Matej – jedno od biblijskih imena

I Matej je jedno od biblijskih imena, koje je nosilo jedan od 12 apostola. Reč je starohebrejskog porekla, a u prevodu znači dar božji.

Interesantno je da je kod nas do nedavno više bila prisutna varijanta ovog imena – Matija, ali u poslednje vreme je sve više dečaka koji se zovu baš Matej.

Teodor – decenijama popularno na našim prostorima

Teodor je ime koje vodi direktno poreklo iz grčkog jezika: „Theodoros“ je reč sastavljena od theos (Bog) + doron (dar) u značenju “dar božiji”. Ovo ime je popularno na našim prostorima već nekoliko decenija. Skraćena verzija je Todor.

Mame su izabrale ovih 10 imena. Slažete li se sa ovom listom najlepših muških imena ili mislite da neka nedostaju na listi?